泛民47人初選案｜譚凱邦被指多番針對政府警方國安法　官拒批保釋

47名民主派人士因涉參加「35+初選」，被控串謀顛覆國家政權罪。已辭任荃灣區議員的譚凱邦，他稱舌底有腫囊需治理，早前向高等法院希望能保釋，但遭國安法指定法官杜麗冰拒絕。杜官今（20日）頒下判辭解釋因由，並引述控方陳詞，指譚多番重申其針對政府、警方和《國安法》的立場，認為若批准譚保釋，他或會繼續作出危害國安的行為，遂拒批譚保釋。



譚稱舌底有腫囊需求醫治理

法官在判辭先引述代表譚凱邦的律師陳詞，指譚在初選敗選後，在政治上已沒有太大影響力。他現時不涉獵政治，只望把集中力放在家人和朋友身上。

律師亦指，譚的舌底有腫囊，需求醫診理。他亦希望多專注於環保議題。

控方指譚曾明言支持否決財政預算案

控方代表則回應指，譚過往不但支持初選，並明言支持否決財政預算案，並謂：「亦都係可以清算番所有前黑警嘅立法會保安。」法官指，其說法並不如譚的律師所指，只是要保安負責。」

曾指國安法赤化香港

控方續指，譚對抗《國安法》，如在去年6月參加初選時，便謂：「一定會反對《國安法》。因為呢條惡法係赤化香港，將香港嘅法治取消，蕩然無存。我哋唔要將啲案件拎上大陸審，因為呢個《國安法》根本就係加強版嘅送中條例，我哋係不能夠接受。」

曾要求國際社會制裁官員及警員

此外，譚亦曾要求國際社會制裁本港官員和高級警員，強調譚多番重申針對政府、警方和《國安法》的立場，認為若批他保釋，他很容易以多個平台，繼續進行違反涉及國安的罪行。

法官考慮席前的文件和影片，以及控辯雙方的陳詞後，不認為若批准保釋，譚不會繼續作出危害國安的行為。

案件編號：HCCP 417/2021

現已獲准保釋的14人。(詳看下圖)

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各名被告近況，多人宣布退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)