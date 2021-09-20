新冠疫苗｜針後做乳癌PET檢查現8成假陽性　乳癌基金籲隔四至六周

新冠疫苗接種計劃開展半年，香港乳癌基金會（基金會）引述國際研究，指打針後三星期做乳癌常見檢查PET(正電子)掃描，乳癌假陽性近八成，接種反應更強的復必泰疫苗，情況會更明顯。有接種者打針後部份位置腫脹達三厘米。有醫生解釋，打針會引起淋巴反應，PET掃描除了追蹤癌細胞，亦會偵測到淋巴變化因此會「著燈」，建議接種後四至六周才做PET掃描。



PET掃描是常見的乳癌檢查，能夠得悉腫瘤的大小及代謝率，代謝率越高反映腫瘤消耗能量多及生長快。醫生會為病人注入放射性葡萄糖示蹤劑，腫瘤細胞會攝取有關葡萄糖，令示蹤劑鎖定腫瘤細胞位置，在掃描圖「著燈」。不過示蹤劑除了識別腫瘤細胞，它對淋巴細胞的變化亦非常敏感。養和醫院核子醫學專科醫生黃月紅表示，市民注射新冠疫苗後，可能會引起發炎，接種後做PET掃描亦會「著燈」，即出現假陽性。

她引述國際研究稱，八成人打針後三周做PET掃描都會出現假陽性，有關比率沒有區分不同疫苗的數據，本港供應的復必泰及科興疫苗包括在內，前者較多參考資料，估計免疫反應越大的復必泰疫苗，PET掃描出現假陽性機會越高，因此醫生臨床判斷時不會單靠掃描結果診斷，會留意市民的接種史，有需要時亦可以抽組織化驗協助斷症。

基金會創辦人兼外科專科醫生張淑儀分享，一名市民接種疫苗後淋巴發大到三厘米，跟一般癌症病人相若，但該市民早前的檢查沒有淋巴腫脹情況，認為淋巴不會在短時間內快速腫大，相信是疫苗所致。基金會建議，市民打針後四至六周才做PET掃描，等候淋巴回復正常，若急需做PET掃描，則不應在曾經患癌的一方打針，避免「著燈」誤以為癌症復發，或者可以在大腿及臀部注射。

基金會管治委員會成員、臨床腫瘤科專科醫生邱振中提到，PET掃描索價幾千元到1.8萬元不等，其釋放的輻射屬於安全水平，建議乳癌腫瘤直徑超過五厘米、懷疑或確定淋巴結腸性癌症、懷疑或確定癌症遠端擴散及前置化療時才採用。