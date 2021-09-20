東京奧運獎牌運動員雕塑展開幕　乒乓女將蘇慧音稱最想帶父上賽場

由市區重建局主辦「體壇創佳績 振奮港人心」攝影及雕塑展今日（20日）開幕，展出以真實比例1：6製成的乒乓女將蘇慧音、女飛魚何詩蓓、劍神張家朗及牛下車神李慧詩等的雕塑。



在東京奧運女子乒乓球團體賽銅牌得主蘇慧音出席活動，她分享與身為前乒乓運動員父親的相處點滴，並披露鮮為人知的一面。她亦提及最想帶至賽場的「幸運物品」，笑指若不帶「他」上場，「佢會自己上網偷偷睇10次（比賽）」。



「體壇創佳績 振奮港人心」攝影及雕塑展今日（20日）開幕。展出獎牌運動員雕塑：（左起）女子團體乒乓球銅牌李皓晴、蘇慧音、杜凱琹；女子個人100 米自由泳銀牌及女子個人200 米自由泳銅牌何詩蓓；男子花劍個人金牌張家朗；女子場地單車爭先賽及凱琳賽銅牌李慧詩；空手道女子個人形劉慕裳。（張浩維攝）

展覽展出100張奧運健兒的照片，以及以真實比例1：6製成的雕塑，圖為（左起）女子團體乒乓球銅牌得主李皓晴、蘇慧音、杜凱琹（張浩維攝）

奧運健兒雕塑以真實比例1：6製成

為慶祝港隊於東京奪運奪得佳績，市區重建局主辦「體壇創佳績 振奮港人心」攝影及雕塑展，展出100張奧運健兒的照片，以及以真實比例1：6製成的雕塑。展品在觀塘裕民坊YM²展出至11月下旬。

父親一句話 蘇慧音勇敢轉職運動員

蘇慧音在活動中分享奧運賽場點滴。她稱父親時常對她說一句話——「比賽時一定要贏，但輸咗都唔緊要」。在奧運女子乒乓團體賽中，蘇慧音曾在落後6:10劣勢下連取6分反勝，她笑稱：「當時好投入，唔記得咗落後。」賽前雖然緊張，但她比賽時亦聽從父親的教導，只有決心，忘記輸贏，進入「忘我」狀態。

蘇慧音強大的心理質素，背後少不得家人的大力支持。她在15歲時，毅然決定放棄學業，成為全職運動員。今天蘇慧音雖創下歷史性佳績，但當時她亦經歷莫大掙扎。「其實我好鍾意讀書。」蘇慧音憶述，在她掙扎時，父親對她說：「讀書幾時都可以讀，但運動員有天賦就唔好嘥，唔好以後後悔。」這一句話，便讓她下定決心，此後亦從無後悔。

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蘇慧音姊：妹妹係一個文青

蘇慧音歷史性奪銅創下佳績，但若要她一件帶「幸運物品」到賽場上，她則只想帶「爸爸」。蘇慧音說：「佢好鍾意睇我打波，但又唔好意思講，怕畀壓力我。」她又笑稱：「佢會自己上網偷偷睇10次（比賽）。」

蘇慧音姊蘇慧軒亦有到場參與活動，更披露蘇慧音不為人知的一面，「唔好睇佢係一個運動員，其實佢係一個文青，放假鍾意去coffee shop睇書畫畫，喺屋企就唱opera。」