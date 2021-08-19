東京奧運｜港隊獲嘉許　蘇慧音感謝港人短訊支持

本港運動員於東京奧運創出歷史佳績，獲得一金兩銀三銅的成績，亦有多名運動員有出色表現。政府今（19日）舉辦巴士巡遊，歡迎香港奧運代表團返港，代表隊成員早上乘開篷巴士在尖沙嘴巡遊，沿途市民歡呼揮手安排巴士。

女子乒乓球團體賽銅牌得主蘇慧音表示，比賽時收到很多市民的短訊，令落敗後心情再次振奮，希望繼續把喜悦帶給大家。



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女子乒乓球團體賽銅牌得主杜凱琹分享，當年於青年奧運會得銀牌後，壓力大不懂得處理，感謝教練花心機支持，認為自己屬「難搞隊員」，期望未來可更成熟。

同隊隊員蘇慧音亦感激香港市民支持，憶述當時輸了比賽後，收到大量市民短訊着她「唔好放棄」，形容「好surprise」，有「逐條逐條睇」，令本來落敗後「好頹」的心情振奮起來。她形容在東奧有好發揮，與港人支持有關，故今日能在巴士上向市民揮手互動，「好似可以將喜悅帶畀大家」。

香港羽毛球代表雖未有獲獎，但仍創出佳績，香港羽毛球「一哥」伍家朗表示，今日見到市民在巴士兩旁夾道歡迎，感受到熱烈之情，而10月中亦會到丹麥比賽，年尾會再到西班牙。混雙隊員謝影雪亦指，東奧沒有觀眾，今日終可向市民親口說聲多謝。

何詩蓓表示，有意在退役後再讀書，成為兒童心理學家。（張浩維攝）

各運動員受訪時均談及對將來的期望，勇奪兩塊銀牌的女飛魚何詩蓓分享時表示，參與奧運為小時候的其中一個夢想，而未來亦會希望退役後重返校園，成為一個兒童心理學家。空手道銅牌得主劉慕裳亦表示，正在適應突然增加的知名度，期望可以成為小朋友好榜樣，讓他們抱永不放棄態度。她又指，夢想空手道可在港有學界比賽，讓更多青少年可以參與。

行政長官林鄭月娥對於香港代表團取得歷史性佳績表示衷心祝賀，認為他們全力以赴的精神展現香港打不死的精神。她指，市民於電視緊貼港隊運動員在奧運的表現，未來亦會更關注支持香港體育發展，期望有小朋友將來可接班。

政府早前公布多項支持體育發展的措施，而多名運動員受訪時亦提出多項改善建議，林鄭月娥表示，會細心聆聽運動員的意見，會致力提供最好並持續的支援。

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政府今年買入東京奧運轉播權，讓5個電視台直播奧運盛事，東奧香港代表團長貝鈞奇認為，政府是次付出資源「得分好多」。港協暨奧委會會霍震霆亦指，會全力配合政府新政策，認為東京奧運的佳績，是代表香港體育發展政策成功，感謝政府、體院、科研團隊、贊助商等支援。