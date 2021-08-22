東京奧運｜女乒三寶憑歌寄意　蘇慧音點《蒙着嘴說愛你》給兩個人

港隊代表在東京奧運報捷，其中摘下香港女乓史上首面運運銅牌的乒乓三寶杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，今日(22日)於港台《舊日的足跡》接受訪問時分享比賽前後心路歷程。杜凱琹直言當時奪牌一刻仍感難以置信，笑謂，「出發前受訪話力爭獎牌都係講吓」；李皓晴形容是「夢想成真」，蘇慧音則指當時抱著「力爭每一分」心情迎戰，「打好波畀大家睇」，亦特別回味與隊友得悉賽果後擁抱的瞬間。

他們三人由放下學業轉至全職運動員，背後均獲父母無限量支持，亦於訪問中各自憑歌寄意，感恩父母一直以來的悉心哉培。雖然她們均笑言較多聽情歌，難想一首同時能給父母的作品，但姜濤的威力實在驚人，蘇慧音突衝口說：《蒙着嘴說愛你》啦！



蘇慧音表示，今次是次出戰奧運，隊友事前亦有告知與其他比賽不一樣，「大家會緊張啲」，她稱出賽前非很有信心，「一場場打出嚟，無諗過最後一場打出呢個水平。」

杜凱琹則指，出發迎戰前，記者均會問及心情，「會話力爭獎牌」，但她笑言，「當時都係講吓」，直至登上頒獎台，亦對摘下銅牌感難以置信。

困在選手村及球館感沉悶 購買手信不手軟：買咗一箱返嚟

李皓晴則指，每屆參與奧運時均視得獎牌為夢想，「今次好似發夢，夢想成真。」曾代表港隊出戰三屆奧運的李皓晴又提到，印象最深刻是倫敦奧運，賽後可憑運動員證到處遊覽、巴西奧運時則回不熟環境未有特別外出，今次奧運則可前往東京參賽，她笑言，大家原以為「有得去東京實好好啦」，但因疫情關係，今次只能逗留奧運村及球館。蘇慧音則指，媽媽有著她購買手信，她笑謂，「最後買咗一箱返嚟。」

至於最回味時刻，杜凱琹直言是比賽場上奪得每一分時，她又指，當時不敵日本隊，「明白佢哋係水平之上」，惟賽後收到特首訊息，表明全港市民有一起觀戰，為她打下強心針，「已經係全港冠軍，叫我哋放開啲打。」

難忘贏波相擁一刻：靠大家努力得返嚟

李皓晴則指，最回味贏賽事後三個擁抱的一瞬間，成果是「多年來累積得來，靠大家努力得返嚟。」蘇慧音亦有同感，「未完最後一分未算(贏)」，她又憶述，由亞洲錦標賽、世界錦標賽，至亞運，她認為是隊友間互相的凝聚力，並肩同行，始能來到今日位置，「今日終於做到。」



蘇慧音的粉紅色頭髮於乒乓桌上非常耀眼，更被教練李靜形容為「絕地反擊粉紅色」，她指自己喜歡嘗試不同髮色，「染完後有一個全新嘅自己」，她又指數年的世界賽亦曾以奪目顏色示人，今次再續，結果亦是意想不到，「仲要喺起飛前嗰日染，等無人可以阻止到我，或者要我染番黑色……其實一開始都有幾多人話我隻色唔正經，畀人玩吓玩吓、唔認真踏實嘅感覺。咁啱嗰次打得好好，我就認定呢隻係自己嘅幸運顏色，令我有更好嘅發揮。」隊友杜凱琹則笑謂，「(佢上次染完粉紅色)就贏咗丁寧，今次打得咁好，阿蘇一定要研究一種唔甩色嘅粉紅色！」

蘇慧音指自己平日忙於練波，甚少聽歌「但有聽Mirror啲歌」，最後則以姜濤的《蒙着嘴說愛你》答謝父母。(資料圖片)

蘇慧音有聽MIRROR 杜凱琹揀《誰令你心痴》

三位女將均感激父母的支持及栽培，亦於訪問中各自挑選歌曲寄意，其中杜凱琹及李皓晴送上《誰令你心痴》及《真的愛你》，蘇慧音則指自己平日少聽歌，「但有聽Mirror啲歌」，最後則以姜濤的《蒙着嘴說愛你》答謝父母。

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香港女子乒乓球隊在東京奧運歷史性奪得銅牌。 左起：杜凱琹、李皓晴、蘇慧音。（美聯社）

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【首場女單蘇慧音迎戰削球手韓瑩】：

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教練李靜相當激動。（楊宇翹攝）

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【女雙精彩畫面】：