敬師日｜群育學校老師執教鞭15年如「湊女」：學生信任成教書動力

敬師運動委員會今日（20日）舉行頒獎禮，超過1,400名教育工作者獲表揚，他們來自700間中小學、幼稚園及特殊學校。其中，明愛樂恩學校中文科老師彭嘉瑛執教鞭15年，分別教導過主流學校、群育學校學生，[她坦言群育學校學生或有更多特殊需要，如專注力不足、學習障礙等問題，「教佢哋就好似湊女咁」，又指學生的信任、改變，成為自己一直教書的動力。



明愛樂恩學校中文科老師彭嘉瑛（左）、中華基督教會基協中學生命教育及生物科老師馬志聰（右）同獲獎。（盧翊銘攝）

彭嘉瑛老師與問題女生同行 帶入排球隊

入行15年，彭嘉瑛自言最初在主流學校任校，約在7年前，機緣巧合下轉到群育學校任教。彭認為，學生自身問題各有不同，花時間理解、建立關係，才能獲得信任，「你會開始有啲成功咁，雖然改變未必係學業成績上，係喺個人方面」，亦成為她任教的動力。

彭老師亦分享，過去曾遇過一名問題學生，「一唔如意就會尖叫、講粗口，同老師對抗」，在循循善誘期間，發現該學生原來患專注力不足，一直與她同行，看醫生、見社工等，安排她在校內擔任更多職務，尋找個人興趣，如加入校內排球隊，「當佢遇到一啲事，都會打電話同我講，我覺得都係一個進步嚟。」

疫情下改為網課，彭老師認為準備教材時如「摸著石頭過河」，盡量準備不同活動，提升學生參與程度，閒時主動聯絡學生、家長，查詢近況，「有啲同學可能會鬆散咗，都要用啲時間拉佢哋返嚟。」她亦笑指，嘗試在課堂加入時興元素，如將劇集《男排女將》的相片貼在課業封面，吸引學生注意力。

馬志聰老師：如助學生打「心理疫苗」抗逆景

另一名獲表揚老師馬志聰，在中華基督教會基協中學任教生命教育及生物科。他認為教育工作者需助學生面對逆景，形容如打「心理疫苗」。馬分享，在校內一次才藝比賽中，發掘到一名原是沉默寡言的男生，原來對音樂有濃厚興趣，上台任唱片騎師（DJ），「大家都對佢另眼相看。」

他又憶述，曾舉辦馬拉松比賽，和學生一同接受3個月「特訓」，一名體重超過200磅的學生更因此成功減磅，「令他們靠自己能力去面對，輸在起跑線不緊要，找出自己的強項，讓他們發揮。」

特首林鄭月娥致辭時，鼓勵教師以身作則，對一國兩制、國家安全等概念要有正確理解。（盧翊銘攝）

特首林鄭月娥今日亦有出席活動，她致辭時提及2019年下半年出現「黑暴動亂」，不少學生被反中亂港者誤導，受社交媒體不實文宣迷惑，作出違法行為，亦令社會有人對香港教育出現負面看法，惟其強調對本港教育制度有信心，又形容國安法實施後，有能力讓教育「正本清源」，鼓勵教師以身作則，對一國兩制、國家安全等概念要有正確理解。