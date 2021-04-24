傑出準教師獎得主不憂國安法限討論　跟教綱紅線　不避談敏感議題

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-24 20:22

第八屆「香港傑出準教師獎」於今日舉行頒獎典禮，金、銀、銅各有10位得獎者及15名優異獎得主。有到小學實習教常識科的老師表示不擔心日後會「踩紅線」；亦有準老師表示不同意有聲音指通識科「毒害」年輕人；有老師則表示認為學生仍有權利得知世界所發生的事，所以不會刻意避免談及敏感議題。

45教師得獎 中聯辦教科部代表出席

「香港傑出準教師獎」於今日（24日）頒發，當中金、銀、銅各有10位得獎者及15名優異獎得主。

主禮嘉賓教育局常任秘書長李美嫦女士致辭時指，期望教師可教導學生憲法、基本法以及國安教育等知識，培育學生成為守法的良好公民。

中聯辦教科部副部長徐凱亦指出，期望教師為中華民族偉大復興培育優秀人才，新聞稿上亦提到期望教育界攜手努力，加強國情及國安教育，培養學生的國家情懷。

金獎得主張俊武指，不擔心國安法會規限老師的教育方式。（馬煒傑攝）

實習常識老師：跟教綱不會踩紅線 盼教學生明辦思維

金獎得主張俊武，正修讀學位教師教育深造文憑及通識教育文學士，他指，不擔心國安法會規限老師的教育方式，認為需要對國安教育有更多了解，但相信將來30小時的培訓，及學校指引可向他提供協助。

對於曾有通識科老師因教材被投訴，實習時教常識科的他則不太擔心，認為學校會有大綱參考，加上受過專業培訓，相信不會輕易「踩紅線」，繼續於常識科中教導學生明辨思維。

第八屆「香港傑出準教師獎」於今日舉行頒獎典禮，金、銀、銅各有10位得獎者及15名優異獎得主。（馬煒傑攝）

不認同通識科毒害年輕一代 稱跟指引教

而修讀歷史與通識教育雙學位的鄭凱庭，亦獲頒發銀獎，她所修讀的兩門學科都曾在文憑試中出現較大爭議，但仍不太擔心「踩紅線」，認為只需貫徹兩科的目標，教學生認識不同世界觀，並跟隨教育局就相關學科指引，不會太擔心。



而對於有聲音指通識科「毒害」年輕一代，鄭凱庭則認為，通識科可幫助學生從不同角度思考問題，協助學生多元化學習，而老師不偏頗地教導學生正確知識，便可幫助學生學習；而對於國安法生效後，在歷史科課堂會否憂談及六四等敏感議題，而「誤踩紅線」，鄭認為，大部份老師教學都會依照課程指引以助學生應付公開試，但認為如學生對議題有興趣仍可以作出討論，不會刻意避談敏感話題。

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