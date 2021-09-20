旺角居酒屋長阪燒半年兩爆食物中毒　11人腹瀉嘔吐曾食生蠔

旺角居酒屋長阪燒出現食物中毒事件，11人名市民分開兩日到場進餐，翌日出現腹痛、腹瀉及嘔吐，每人約食一至四隻生蠔，全部人情況穩定。翻查資料，長阪燒半年前亦出現過食物中毒情況。



患者分別本月17日及18日光顧

衞生防護中心公佈，位於旺角砵蘭街189號2樓的居酒屋長阪燒出現食物中毒事件。首宗個案涉及六男兩女，年齡介乎24至31歲，他們9月17日到場晚膳，進食後約35小時後出現腹痛、腹瀉及嘔吐等病徵。

另一宗個案涉及三名23歲女子，她們9月18日亦在長阪燒晚膳，約30小時後出現類似病徵。全部病人情況穩定，其中六名受影響人士已求醫私家醫生，毋須入院接受治療。

六人3月光顧時吃生蠔及吞拿魚壽司後不適

今年3月初，長阪燒亦涉及兩宗食物中毒事件，涉及六人，他們進食生蠔及吞拿魚壽司，27至51小時後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐等病徵。

衞生防護中心提醒市民光顧可靠及有牌照的食肆；避免進食生的海產；小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；不要光顧無牌食物檔；飲用經煮沸的水；不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及進食前及如廁後要洗手。