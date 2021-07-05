利舞臺岩鹽日本料理疑爆食物中毒　６人食用生蠔後發燒、嘔吐

社會新聞
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衞生署衞生防護中心今日（5日）公布正調查2宗懷疑食物中毒個案，共涉及6人，他們先後在銅鑼灣利舞臺廣場16樓A的岩鹽日本料理用餐，並都食用過生蠔後出現腹痛、腹瀉、發燒及嘔吐的狀況，其中5人求醫後無需留院，現時狀況已經穩定。

衞生防護中心公布，首宗個案涉及兩男一女，年齡介乎20至22歲，他們在6月28日於涉事食肆晚膳，並於進食後約22至32小時後出現腹痛、腹瀉、發燒及嘔吐等病徵；另一宗個案涉及三名女子，年齡介乎24至25歲，她們6月26日於同一所食肆晚膳，約34至43小時後出現類似病徵。

據了解，6人均曾食用該食肆的生蠔（單點菜，非自助餐），首宗個案每人食用一隻，第二宗個案每人食用2隻。初首宗個案中有一人沒有求醫外，其他均向私家醫生求醫，無需留院治療，現時情況穩定。

發言人說，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

光顧可靠及有牌照的食肆；

避免進食生的海產；

小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

不要光顧無牌食物檔；

飲用經煮沸的水；

不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

進食前及如廁後要洗手。

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