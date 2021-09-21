新冠疫苗｜接種者周三起可憑即日籌打針　疫苗中心：過嚟就打得

政府近月連番「谷針」，並宣布明日（22日）起將疫苗「即日籌」安排開放予所有合資格打針的市民。有份於將軍澳營運疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡於港台節目表示，現時每日有約千人於其疫苗中心打針，相信就算有多約百人以「即日籌」方式到場打針，都有足夠能力應付，呼籲市民接種，並笑言「過嚟就得，同事會好開心幫你打針」。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於同一節目表示，部份市民尤其長者不熟悉電腦，難於網上預約，相信「即日籌」有助提高部份人打針意欲。他同意，近日打針人數下跌，「要打嘅都打咗，未打嘅喺心裏有個關口過唔到」。他認為，一旦爆發第五波疫情，政府應考慮限制未接種疫苗者，不得進入部份場所，例如食肆等。



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