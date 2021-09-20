強制檢測｜26間幼稚園、小學爆上呼吸道感染上榜　將軍澳佔最多

本港26間幼稚園、小學爆發上呼吸道感染，全部被納入強制檢測之列，將軍澳佔最多有三間學校，馬鞍山、鑽石山、九龍塘、大埔等區各有兩間上榜，名單包括北角高主教書院幼稚園部、尚德邨將軍澳循道衛理幼稚園、星河明居鑽石山靈糧幼稚園、將軍澳康盛花園比華利中英文幼稚，以及石塘咀聖公會聖彼得小學三年級和九龍塘畢架山小學就讀二年級等校師生。



受檢人士需最遲在本周三「追月」（22日）日前往採樣，如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本周五（23日）或之前交回。



▼9月20日強制檢測名單▼



將軍澳三幼稚園位於尚德邨、裕明苑及康盛花園

多間幼稚園及小學爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，將軍澳佔最多有三間，分別是位於尚德邨尚禮樓4樓的將軍澳循道衛理幼稚園、裕明苑裕榮閣地下基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園、及康盛花園第5座地下及低層比華利中英文幼稚園／比華利國際幼兒園。

九龍塘、鑽石山、馬鞍山、大埔、粉嶺、屯門各有兩間學校都被納入強制檢測之列，北角建華街高主教書院幼稚園部亦上榜。

只要本月（9月）7日至20日身處有關地方超過兩小時，若涉及指明班級則不管身處多長時間，都要在9月22日或之前檢測；如選用衞生防護中心的樣本檢測，就要在9月24日或之前交回樣本。若受檢人士9月18日至20日期間已做檢測、完成疫苗接種者毋須再檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站（截至9月21日）▼



五小學初小年級師生要強檢

被列入強制檢測之列的學校中，有五間是指定年級的學生及老師才需要檢測，包括大圍東華三院冼次雲小學就讀二年級、石塘咀聖公會聖彼得小學就讀三年級、鑽石山真鐸學校就讀一年級、九龍塘畢架山小學就讀二年級及屯門湖景邨保良局梁周順琴小學就讀一年級。

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