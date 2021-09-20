新冠疫苗｜打首針低位回彈　接種率升至65.5%　聶德權谷長者打針

港府開放疫苗接種計劃踏入第207日，本港今（20日）共有約2.4萬人接種疫苗，當中7,500人是打首針，按日回升1,300人，自昨日新低回彈。預約接種疫苗人數連日來俳佪低位，僅得4,000人於網上登記，但已較昨日微增800人。本港至今累計已有65.5%合資格接種人士，已接種最少一劑疫苗，佔全港人口58.8%。



公務員事務局局長聶德權今日出席「沙田區長者健康講座暨長者新冠疫苗接種日」講座，他表示，360名出席長者中，有70%、250人即場接種復必泰疫苗，或到源和路體育館接種科興疫苗。



本港整體接種率未達預期，港府近日推出多項「谷針」新招，但接種情況未見理想。當局表示，截至今晚8時的過去24小時，共有約24,900人接種疫苗，當中接種首劑科興的有3,200人，較昨日增加2,100人，打首針復必泰的則有4,300人，合共7,500人接種首劑疫苗；打第二針科興則有6,900人，注射第二劑復必泰則有10,500人。兩種疫苗在社區疫苗接種中心的接種率分別是96及91%。



本港至今累計已有65.5%合資格接種人士，已接種最少一劑疫苗，即4,412,500人，佔全港人口58.8%。自疫苗接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約8,405,000劑疫苗。

昨日共有5宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，1人不遵從醫生勸告自行出院。

360沙田長者出席講座 7成其後前往打疫苗

沙田民政事務處與社會福利署沙田區福利辦事處今日合辦「沙田區長者健康講座暨長者新冠疫苗接種日」，為逾360名當區長者提供健康講座、醫療諮詢和即場接種的一站式服務。

公務員事務局局長聶德權於社交平台表示，健康講座後，有70%、250人即場接種復必泰疫苗，或到源和路體育館接種科興疫苗。他指出，留意到一對一的醫療諮詢非常受長者歡迎，有長者甚至帶同平日服用的藥物到場問清楚。

他又說，長者平日可能較少接收健康資訊，心中許多擔憂及疑惑，單對單向義務醫生問過明白，清楚確定是否適合接種。

▼9.2樂富廣場贈米打疫苗活動▼



+ 6

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

