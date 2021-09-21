中秋電車免費搭　市民︰唔使錢梗係好㗎　望港人搵返以前嗰種開心

香港電車與華泰證劵合作，於今日（21日）舉辦「叮叮樂」活動，全線電車路線免費乘車，慶祝中秋節兼華泰成立30週年。

不少乘搭電車的市民，在下車時得知全日免費均感滿意。適逢今日中秋節，不少市民都認為免費乘電車自然是開心事，惟今年仍受疫情影響，市面仍欠缺節日氣氛，盼望「香港人搵返以前嗰種開心。」



華泰證券今日舉辦「叮叮樂」，包起所有電車線路，讓市民於中秋節可無限次免費乘搭所有線路電車。（馬煒傑攝）

香港電車與華泰證券今日舉辦「叮叮樂」，包起所有電車路線，讓市民於中秋節可無限次免費乘搭電車。大會今早舉行啟動禮，財政司司長陳茂波，財經事務及庫務局局長許正宇、中聯辦經濟部副部長葉莉蘋及華泰金融控股首席執行官王磊均有出席。

不少市民今日登上電車後，才知道今日可免費任搭。梁先生說，今日如常乘搭電車上班，落車準備繳付車費時，發現八達通機被套起，才知免費乘電車。對於免費乘車活動，梁先生表示，「唔使錢梗係好㗎」，並認為可幫輕交通費。

不過他坦言中秋節「氣氛麻麻」，認為受過去兩年的肺炎疫情影響，大家慶祝節日的意欲都有所減低。他又指出，有部份家人已移民外國，只打算與留港的家人食飯賀中秋，近年香港人的心情都較以往差，「希望香港人可以搵返以前嗰種開心」。

梁先生慨嘆中秋氣氛不如以往，「希望香港人可以搵返以前果種開心」。（馬煒傑攝）

專程攜兩孫遊電車河

李伯伯從電車站的宣傳，得知今日是免費乘車日，專程帶同兩名孫兒「遊車河」。他表示，兩名孫兒都喜歡搭電車，對可以遊車河感到興奮。對於今年中秋氣氛，李伯伯認為，今年氣氛「差小小」，為免人多「易中招」，今年不會外出食晚飯，會留在家中「自己煮飯食」，但表示仍會帶兩個孫到公園遊玩「玩吓燈籠」。

李伯伯帶同兩個孫仔乘搭電車「遊車河」。（馬煒傑攝）

冀每逢節日都有類似活動

李女士今早乘電車上班，認為免費乘車活動對市民絕對是好事，「如果以後有咩節日都有𠵱啲活動咁就最好」。她又認為活動可方便長者出，而最近不少公司都有贊助舉辦免費巴士或電車活動，對他們的舉動表示支持，並認為值得其他公司仿效。