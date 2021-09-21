中秋節晚上能賞月嗎？受高空反氣旋影響　局部地區或有驟雨

一年容易又中秋。今日就是中秋節，相信大家都關心能否觀賞到皎潔的月亮。天文台早前準備了中秋賞月錦囊，列出了中秋節前後月出、月中天和月落的時間供參考，最終能否看到月亮，仍視乎當時天氣狀況。

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）



在氣候而言，九月至十月初東北季候風和暖濕氣團往往在華南地區角力，加上南海熱帶氣旋活動可以仍然活躍，中秋節曾出現的天氣包羅萬象。在過去三十年（1991-2020年）的中秋節正日或翌日，其中5次有熱帶氣旋警告生效的記錄，而天文台在正日及翌日分別有22和17天錄得微量或以上的降雨。另外，2019年的中秋節暑氣未消，最高氣溫達到33.0度的酷熱水平。

那麼今年中秋節的天氣會如何？現時菲律賓附近的對流雲團組織仍然鬆散（圖一）。受覆蓋中國東南部的高空反氣旋引導，該對流雲團未來數天會向偏西方向橫過南海中部，與其相關的驟雨主要會影響南海中至北部。預料香港在中秋節及翌日位處高空反氣旋的邊緣，部分時間有陽光，風勢微弱，雖然局部地區會有驟雨，但出現顯著降雨的機會較低，中秋節晚上我們有機會在雲隙間看到明月。

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原文：明月幾時有作者：香港天文台莊民諾 譚曉晴 蘇嘉威