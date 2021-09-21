01消息：新界鄉議局前主席張人龍逝世終年103歲　龍琛路以其命名

消息指，「新界王」新界鄉議局前主席張人龍於前晚（19日 )與世長辭，享年103歲。他曾於1964年擔任新界鄉議局第16屆主席，並為區域市政局主席、立法局議員，1993年亦曾任港事顧問。他在石湖墟大火後，主理重建項目，打造現時的上水石湖墟，上水龍琛路亦以他及當地鄉紳廖潤琛命名，以誌他們對上水的貢獻。



新界鄉議局前主席張人龍前日逝世。（新界總商會圖片）

一度為橫跨三級議會「三料議員」

張人龍是新界主要政治人物和商人，除了於1964年至1966年當選新界鄉議局主席，卸任後於1974年至1978年再當選鄉議局首副主席；他同時出任北區區議會議員，回歸前的立法局議員和區域市政局主席，成為橫跨三級議會的「三料議員」。

他並非新界原居民，但因對上水長期有貢獻，獲得港英政府重用，並自1960年代起的數十年間，成為新界最顯赫的鄉紳之一。在鄉議局服務期間，他着手促進新界的地方發展，也為新界鄉民爭取權益，由於他的親英立場，導致他在六七暴動期間遭到親中左派陣營的口誅筆伐。他於1995年卸任區域市政局主席，從此淡出政壇。

為歌星甄妮的老爺

張人龍有三房妻子，其中第10子傅聲是已故香港演員，即歌星甄妮的丈夫，即是她的老爺。張人龍曾多次獲港府和英廷嘉獎，當中包括在1964年奉委新界太平紳士，以及在1967年、1985年和1991年分別獲頒MBE勳銜、OBE勳銜和CBE勳銜。