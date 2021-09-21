一代新界王張人龍逝世　曾任三料議員　前途談判曾提英國代管香港

鄉議局前主席、一代「新界王」張人龍前晚離世，終年103歲。張人龍在政壇功績顯赫，曾於八十年代同時兼任立法局議員、區域市政局主席及北區區議員，縱橫三級議會，在政圈影響力一時無兩。

張人龍在1922年於上水出生，並非新界宗族或原居民出身，但因其英語水平、學歷及在新界影響力，成為政府與新界的溝通橋樑，獲得港英政府重用。八十年代，他與其他鄉議局巨頭積極就中英前途談判提交意見，到北京與港澳辦主任廖承志會面，當時有報道引述，張人龍在會面期間提出：「假若香港人請英國人代管如何？」



張人龍（網上圖片）

中學讀喇沙操流利英文 獲港英政府重用

張人龍家族在新界上水發跡，其父於20年代從中國內地遷至石湖墟居住，開設雜貨店承包區內糧油批發，賺得第一桶金，令張人龍能入讀名校喇沙書院，因此他能夠操一口流利英語。日佔時期，張人龍到廣洲入讀中山大學經濟系，曾為國民黨擔任翻譯工作。戰後張人龍返港居住和發展，大舉收購戰前興建的唐樓後重建轉賣獲利。

1955年，石湖墟發生大火，商店、房屋因大火付諸一鉅，張人龍為救災重建石湖墟出心出力，獲墟民推舉為急賑委會主席，其後擔任石湖墟商會主席近20年，並於石湖墟興建北區首間戲院「行樂戲院」，成為當時上水最具影響力的鄉紳。

50年代於政圈嶄露頭角

張人龍於50年代末晉身新界鄉議局行列，1960年1月獲選為鄉議局大埔區特別議員，並多次連任上水鄉委會主席。1964年5月，張人龍在鄉議局正副主席選舉中勝出，接替陳日新擔任鄉議局主席，於1966年5月任期完結後卸任，其後亦多次擔任首副主席，於1978年正式退任鄉議局領導層。

1993年葵涌運動場舉行農展嘉年華，張人龍到場參觀。（網上圖片）

「六七暴動」拒撐左派 組代表團訪英解說港情況

「六七暴動」期間，新界領袖未有支持發動「暴動」的左派，當時鄉議局與鄉事委員會曾成立民安促進會，協助維持新界秩序，當時張人龍曾稱：「新界父老領導有方，鄉民子弟守法樂業，不受此次事件之影響，這是可喜的現象，我們所要維護的，是不容此種可喜的現象受到任何一方面所影響甚至破壞」。因大部分新界鄉紳拒撐左派，被《大公報》等左派狠批為「頭號走狗」。張人龍於同年11月與鄉議局主席彭富華、擔任多屆鄉議局主席的張人龍組成代表團訪問英國，與新界鄉僑會面，講解「六七暴動」的經過和始末。

1981年，張人龍獲委任為立法局非官守議員及首任北區區議員。1985年4月，港府在新界成立臨時區域議局，張人龍擔任臨時區域議局主席，其後於1986年正式成為區域市政局主席，為八十年代的「三料議員」。

90年代淡出政壇

張人龍與其他新界領袖積極就中英談判出謀獻計，1983年他與時任鄉議局主席劉皇發等人訪京，與廖承志會面。根據網站「世代懺悔錄」引用1983年《百姓》的報道，以「新界領袖舌戰廖承志」形容當時的情況，指新界領袖反映市民對香港前途的憂慮，引述張人龍提出「一個很妙的問題」：「假若香港人請英國人代管如何？」廖承志答道：「英國人搞自己國家的經濟都搞唔掂，為甚麼要英國人管呢？」張人龍亦指，若中國收回香港，勢將把香港變成上海一樣。

張人龍於九十年代淡出政壇，於1991年卸任立法局議員，於1994年、1995年分別卸任北區區議員和區域市政局主席。他於1993年受委任為港事顧問，並於1996年獲委任為第一屆政府推選委員會委員。他在晚年患上柏金遜症及腦退化症，甚少在公眾場合中露面。