張人龍逝世｜契女方國珊撰文貼合照悼契爺：我加入政界都係因為佢

新界鄉議局前主席張人龍前晚（19日 )與世長辭，享年103歲。曾跟隨張人龍服務社區的西貢區區議員方國珊於社交平台撰文及貼出合照，哀悼這位恩師兼契爺。方國珊讚揚契爺一生努力不懈援助貧困，包括率領賑災，救濟石湖墟大火墟民，以及捐出土地籌款辦學，創立石湖公立學校等。她又以君子及啟蒙老師形容張人龍：「年青一代或許對他不太認識，龍叔在我心中卻是德高望重。」她又形容，「當年加入政界都係因為佢！」

鄉議局今(21日)開會前，主席劉業強亦率眾站立默哀悼念，劉業強於席上表示，「很懷念他，我們感謝他過去對香港的貢獻。」



新界鄉議局前主席張人龍前日逝世。（新界總商會圖片）

張人龍前晚在家人陪伴在旁離世，其子張德熙證實爸爸離世消息，他回覆查詢時指，正安排喪禮，尚未有具體細節，並需召集家庭會議與各兄弟姊妹商討爸爸後事。

張人龍曾於1964年擔任新界鄉議局第16屆主席，80年代則出任區域市政局主席、立法局議員及北區區議員，成為「三料議員」，1993年亦獲任港事顧問，至95年淡出政壇。他在石湖墟大火後，主理重建項目，打造現時的上水石湖墟，上水龍琛路亦以他及當地鄉紳廖潤琛命名，以誌他們對上水的貢獻。

方國珊(紅衫)於社交平台貼出跟隨張人龍工作的合照，哀悼恩師。(方國珊FB社交平台)

張人龍逝世消息傳出後，各界不捨哀悼。曾擔任張人龍秘書的西貢區議員方國珊，與張情誼深厚，兩人以「契爺」、「契女」相稱。她於社交平台撰文，憶述與契爺張人龍的點滴往事。她於文中指，曾於張人龍創立的新界總商會學習，並在新界服務：「自此與新界結下了不解之緣，獲益良多。」

方國姍及張人龍於新界總商會就職典禮的合照。(方國珊提供)

方國珊曾擔任張人龍秘書，隨後亦在其引薦下出任新界中小企總會會長。(資料圖片)

她又娓娓道出契爺生前善舉，「當年石湖墟大火近200間商舖焚毀，1500人無家可歸，他率領賑災，救濟墟民；當年新界小孩缺乏教育，他與其他熱心人捐出土地籌款，創立石湖公立學校，至今為北區提供小學服務近60載。」

方國珊：他是我敬仰的君子、最尊敬的契爺

方國珊直言對張人龍逝世深感哀痛及惋惜，又謂雖然年青一代或許對他不太認識，但在其心卻德高望重，「他，是我敬仰的君子。他，是我的啟蒙老師。他，是我最尊敬的契爺。」



方國珊回覆《香港01》查詢時指，加入政界的契機，亦緣於張人龍，「絕對是他帶我入新界，議會，服務市民，是我至尊敬的啓蒙老師。」

此外，鄉議局今日下午開會，主席劉業強率領站立致哀，又感謝其對本港貢獻，鄉議局傍晚發新聞稿致哀，並表揚其貢獻，並向張人龍前主席的家人致以最深切的慰問，劉業強表示，「張人龍擔任新界鄉議局主席期間不遺餘力服務新界，促進新界地方發展，為鄉民爭取權益，令人敬佩。」；特首林鄭月娥傍晚發新聞稿，對張人龍離世深感哀痛，「謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。」