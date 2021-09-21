失業貸款｜港府延長申請期至明年4月底　推出4個多月共批出21億元

政府今(21日)宣布，「中小企融資擔保計劃」下的還息不還本安排、「預先批核還息不還本計劃」以及受惠者主要為失業人士的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」將會延長6個月。

金融管理局表示，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」自4月28日推出以來，市場反應熱烈，截至9月10日，獲批申請超過30,000宗，涉及貸款總金額約21億港元，每宗貸款的平均金額約69,000港元。在獲批申請當中，超過8成、涉及涉及約17億港元貸款額受惠於還息不還本安排。



港府宣布，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」申請期會延長至明年4月底。(「百分百擔保個人特惠貸款計劃」官網截圖)

「百分百擔保個人特惠貸款計劃」是今年財政預算案措施之一，當局撥出150億元助失業人士暫渡難關。計劃原定10月27日結束，申請期會延長至明年4月底，為疫情期間失去在香港就業所得的主要經常收入的人士，繼續提供輔助性質的財政選項。有意申請的人士可以繼續聯絡參與計劃的銀行。

疫情持續，不少打工仔面臨失業困境。(資料圖片)

陳茂波：失業率回落但部分市民仍面臨困境

財政司司長陳茂波表示，本港的失業率近期已見回落，但一些行業的經營仍然困難，部分市民仍面臨困境。延長百分百擔保個人特惠貸款計劃的申請期，可為更多有需要的失業人士提供支援，協助他們應對暫時的困難。