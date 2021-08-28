家有病兒老父　失業貸款僅批6成不似預期　待業婦：無諗過批咁少

疫情下百業蕭條，失業率一度升至7.2%創沙士後新高，基層最苦。面對民間、跨黨派、跨界別要求支援失業，政府今年《財政預算案》只推出「失業貸款」，讓失業人士申請上限8萬元貸款。不過，有失業逾半年的餐飲業人士因現金出糧，銀行不認受，交齊文件等逾月，最終只批4.5萬元，對於丈夫開工不足，家有病兒及老父需供養的她來說只是杯水車薪，「有政府擔保，諗住可以幫輕吓，無諗過批咁少，」

香港社區組織協會幹事施麗珊形容，不少基層害怕無力償還而拒借失業貸款，提出申請的都已達逼不得已程度，可惜諸多限制，「政府應該向開工不足的人發放援助金，如果做唔到，貸款方面都應該手鬆啲啦。」



余小姐一家四口住在黃大仙的劏房內，單是租金每個月都要擔負8000元。（張浩維攝）

一到交租眉頭皺：親戚朋友無得借 大家都好大壓力

余小姐一家四口住在黃大仙區劏房，租金每月8000元，加上5歲兒子需經常覆診，年邁的父親亦需要人照顧，生活非常艱難。過去她在餐館做樓面賺錢養家，勉能生活，但疫情後開工不足，月收入一度從每月1.6萬跌至最低1.1萬元，曾靠社區食物銀行及僅餘積蓄支撐。

去年11月，丈夫獲批單程證可來港工作，余小姐辭去工作由丈夫做地盤工養家，她全心照料家庭。然而第四波疫情反彈，丈夫在地盤炒散的工作也岌岌可危，有時一個月只能開工數天，一家人到了交租日就眉頭緊鎖，「親戚朋友都無得借，大家都好大壓力。」

劏房環境不佳，夫妻二人和兒子擠在逼仄的房間內，老父則睡在客廳梳化上。（張浩維攝）

疑現金出糧不認受 貸款僅批6成

面對失業高企，政府在《財政預算案》推出有時限性的百分百擔保個人特惠貸款計劃，計劃下，政府將為合資格借款人貸款提供百分百擔保，18歲以上、失業至少兩個月的香港永久居民，提供失業至少兩個月的聲明及證明，就可借到原來平均月入的6倍，最高可借8萬元。

計劃推出時，余小姐即決定去申請貸款，「出面啲大耳窿唔敢借，呢個有政府擔保，可以分72個月慢慢還，都可以幫輕下。」然而，她5月向銀行申請，按要求附上現金出糧的單據、然而2、3個星期後收到銀行通知，指貸款只批4.5萬元，問她是否接受，如不接受，則貸款申請會取消。

余小姐十分錯愕，她遞交的去年4月至7月的現金出糧單據，平均收入為1.25萬元，按照政府計劃，起碼可以借到7.5萬元，「4.5萬元都可以幫輕下，但好快就會用曬，無諗過會批咁少。」余小姐說因為確實需要錢來過生活，只好和銀行職員表示接受此額度，但金額實在不太夠用。

信貸記錄影響獲批金額 冀靠貸款度難關侍應失預算

類似情況亦發生在33歲的Jacky身上，他曾在餐館做侍應，去年4月尾失業。政府推出失業貸款計劃後，他在今年6月向銀行遞交申請，並提交的去年2月、3月及4月的現金出糧記錄，平均收入為8,152元。不過最後銀行只批出28,400元，比8,152港元的6倍，即4.8萬港元，少了逾四成。

Jacky表示，10年前曾因創業欠下債務，透過銀行等正規渠道借款已屬不可能，是次政府的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」講明政府擔保，不會參考過往信貸記錄，他本以為可以靠此度過疫情難關，但所批出的2.84萬實在杯水車薪。

Jacky懷疑有關方面不接受現金出糧糧單，又或者是參考了他過去的信貸記錄導致批出金額較少，他多次向處理批出貸款的銀行查詢，亦曾致電負責的香港按揭證券有限公司，但都未得到答復。

香港社區組織協會幹事施麗珊表示已經收到幾十宗類似個案求助。（資料圖片）

社協收數十宗個案 籲政府關注開工不足人士

香港社區組織協會幹事施麗珊表示，類似余小姐及Jacky的個案，協會收到數十宗，不少都是現金出糧或者過往信貸記錄不佳的基層人士，不少人非常需要金錢生活，而批核金額未似預期，令不少人感到困擾。

施麗珊說曾經做調查，基層僅有一成多願意借失業貸款，大多數人都害怕無力償還，不是到逼不得已不會申請。另外，許多街坊面對的困境不是失業，而是開工不足，因而不符合資格貸款，「其實我哋認為應該給開工不足的人發放援助金，政府做唔到，起碼都應該在貸款方面都應該手鬆啲啦。」

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按證保險公司:現金出糧如只提供部份文件 會靈活處理

百分百擔保個人特惠貸款計劃由香港按證保險有限公司，香港按證保險有限公司回覆查詢時指，申請人須提供由2020年1月至2021年2月之間(「指定期間」)至少三個月的工作和主要經常收入證明。以現金出糧的人士，如只能提供部份證明文件，銀行會按實際情況靈活處理。

香港按證保險有限公司表示沒要求銀行評估申請人還款能力，包括毋須滿足任何最低信用等級或沒有違約的要求。貸款申請人要有運作正常的銀行帳戶，並且不可有任何未被解除的破產令、破產呈請或訴訟。如貸款申請人不滿所批金額，可向該銀行提供進一步的資料或證明文件以供考慮。按證保險公司已與銀行建立密切溝通機制，以處理特殊個案。申請人如欲就銀行處理申請提出投訴，可向按證保險公司提出。

而截至7月底，計劃已批出超過23,000宗申請，涉及貸款總額16億港元，平均每宗貸款金額約為7萬港元。