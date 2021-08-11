失業貸款難救基層　調查指逾八成失業家庭不欲申請　憂無力還債

新型冠狀病毒肆虐，香港經濟受挫，失業率仍高企。港府早前推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」為失業人士提供資金周轉，但遭質疑成效不彰。

有關注團體調查發現，失業或就業不足家庭，對政府失業借貸計劃反應冷淡，只有1.8%失業受訪者稱已申請該計劃，大部份面對經濟拮据困境，也不考慮輕易舉債。

王小姐是借貸計劃首批申請者，她形容申請程序繁複，需時約三個月才獲批，等候批款期間，王小姐生活拮据。她說，深感貸款計劃未能解決燃眉之急，甚至要擔心日後還款問題。



香港天主教勞工事務委員會於本年6月至7月期間，訪問113個因疫情失業或就業不足的家庭，了解其經濟及就業狀況，以及申請政府「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的意願。

調查結果顯示，近八成受訪者不欲申請失業貸款，有62.1%受訪者表明「不想借錢」、36.8%受訪者「擔心缺乏穩定收入或工作償還債務」、24.1%的受訪者「仍有積蓄過活」、24.1%的受訪者擔心借款「加重未來的經濟負擔」。

即使失業家庭有意借貸渡難關，亦困借款過程繁複，例如申請人需要提供過去收入證明、失業證明及最近三個月銀行户口證明等證明文件。加上審批時間長，未能及時紓困。

銀行多次要求補交文件 申請進度受阻

王小姐於2021年2月初失業至今，積蓄已耗盡，需向朋友借錢度日。當政府推出失業貸款計劃時，便馬上申請。申請期間，王小姐不斷接到銀行通知要補交文件，在今年6月24日她已全部補足，但直至7月中才獲批貸款。她曾多番追問申請結果都不得要領，亦沒有其他渠道跟進，求助無門。

天主教勞工事務委員會調查發現，面對失業及就業不足，受訪家庭經濟每況愈下，大部份受訪個案需節衣縮食。（黃慧姍攝）

由於工作年資短，王小姐被裁員時未獲遣散費，生活陷困境但也不欲申請綜援。她希望政府設立短期失業援助金及長遠設立失業保險制度，起碼可讓失業者，在尋找下一份工作期間，維持一段時間生計。

逾半受訪者倡設短期失業援助金

調查結果亦顯示，有30.1%受訪者認為以借錢方式來應對失業或就業不足，成效不大。76%受訪者認為，政府應該實施失業保險制度；54.8%表示應該設立短期失業援助金。

天主教勞工事務委員會指出，港府應制定針對性的失業支援措施，短期提供失業經濟援助，長遠可設立失業保險制度，並放寬在職家庭津貼的工時和資產限制，讓更多有經濟困難的基層家庭得到支援。

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