教師涉環抱男生兼親吻　官指事主離開露開心神色　裁非禮罪不成立

中史老師涉藉詞邀約14歲的男學生到其家中，趁機親吻及環抱對方，更涉向男學生說親吻「係好朋友既證明」。男老師否認非禮和普通襲擊兩罪受審，裁判官今日（21日）裁決指，事主就被親吻的事件，先後說出3個不同版本，加上有片段顯示事主離開老師家時，未有表現出不舒服，甚至頗為開心，認為事主非誠實可靠證人，裁定老師兩罪罪名不成立。



被告黃福榮（28歲），被控於2019年4月13日，在其位於沙田的住所內非禮X；另於同年10月某日，在何文田一間中學內襲擊X。

被告黃福榮經審訊後被裁定兩項非禮罪均不成立。(資燉圖片)

離開未有不舒服並頗為開心

裁判官認為事主X並非誠實可靠證人，他就被親吻的情節，先後說出3個不同版本，而且雖然他稱遭被告親吻非禮後受驚，但有片段顯示他走出被告家門口時，未有表現出不舒服，甚至頗為開心。

敢向家人提不快事卻未提被非禮

再者，事主雖然當時只有14歲，但敢於向家人表達不滿及不快，不解他為何只透露事件予友人，而未有向家人談到事件。最終，裁判官認為控方未能成功舉證，裁定被告兩罪名不成立。

聲稱曾遭被告從後攬住30秒

事主X作供時指，在2019年4月14日前的某天，被告與X在一家西餐廳用膳後，被告帶X到其家中參觀，兩人在享用過西餅後，X到廚房洗叉期間，被告隨即從後面攬住他約30秒，並說：「如果你係女仔，我一定會追你。」

嘴對嘴親吻稱是好朋友的證明

X感到十分驚恐及抗拒，所以沒有回應。惟X去過洗手間後，被告又先後兩次突然嘴對嘴的親吻X，更稱親吻「係好朋友既證明」，又說：「你要再訓練你錫既技巧。」後來，被告趁二人在校內見面時，亦乘機攬著X。

案件編號：FLCC345/2021