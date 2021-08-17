中史教師涉非禮13歲男生　事主造訪遭強吻　被告：好朋友的證明

中史老師涉藉詞邀約13歲的男學生到其家中，趁機親吻及環抱對方。男學生的朋友事後在網上發文揭發事件，男教師今（17日）在粉嶺法院否認非禮和普通襲擊兩罪受審。男生供稱，被告當日從後抱著他時，曾向他說：「如果你係女仔，我一定會追你。」他稱當日先後遭老師強吻兩次，老師並說：「(是)好朋友既證明。」



被告黃福榮（28歲），被控於2019年4月13日，在其位於沙田的住所內非禮X；另於同年10月某日，在何文田一間中學內襲擊X。

被告向同學取得事主X電話號碼

X今透過視像系統作供，控方首先在庭上播放X在2020年錄取的口供。X供稱，他於2018年10月初結識被告，被告是他的中史老師，後來透過一個同學拎到X的手提電話，並開始用WhatsApp 聯絡X。

被告黃福榮涉嫌邀約13歲男學生到其家期間，強吻及環抱對方。(劉安琪攝)

到訪被告家曾大腿貼大腿

X續指，在2019年4月14日前的某天，被告與X在一家西餐廳用膳後，被告帶X到其家中參觀，並到書房聊天。兩人當時一起坐在一張皇帝椅中，因空間不足，出現大腿貼大腿的情況出現。期間，被告曾問過X「會唔會覺得好gay」，當時被告覺得「個心唔係好舒服」，但由於X擔心若拒絕會影響到其成績，所以說沒有。

親吻事主稱是好友的證明

其後，兩人在享用過西餅後，X到廚房洗叉期間，X向被告表示：「洗碗既布唔好擺埋一齊。」被告隨即從後面攬住X約30秒，並說：「如果你係女仔，我一定會追你。」X感到十分驚恐及抗拒，所以沒有回應。惟X去過洗手間後，被告又先後兩次突然嘴對嘴的親吻X，更稱親吻「係好朋友既證明」，又說：「你要再訓練你錫既技巧。」

要求X每天拍獨照

及至2019年7月，X到日本旅行，被告要求其每日拍一張獨照給他，X沒有理會。被告遂怪責X不回覆其的訊息，X其後先後封鎖了被告的WhatsApp 、Facebook、Instagram 及電話，並將兩人WhatsApp對話紀錄刪除，因記錄的存在會使X不開心。

攬著X問是否喜歡他

被告之後在學校透過約見紙約X，X原本不打算理會，惟他在放學時撞見了被告。兩人遂去到宗教室，進行了約45分鐘的對話。X稱不記得詳細聊天內容，被告大概就是說想和X「做番朋友」，然後又攬著並問X「係咪鍾意佢」。X當日想掙扎離開不果，被告之後送了一個月曆給X，並強迫他收下。

乘地鐵拖著被告的手

X另指，自2018年10月起，被告經常藉機與X一起放學結伴回家。兩人一同乘地鐵時，被告會拖著X的手，並用衣服摭掩。X自言不敢拒絕被告的舉動，因為害怕「成績會跌得好犀利」。X曾向被告表示：「不如企係到算。」但遭到被告拒絕。

案件編號：FLCC345/2021