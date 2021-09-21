補習老師被指6年前非禮10歲女生　官指雙方均不能盡信裁罪脫

中年男補習老師被指在6年前非禮當時僅10歲的女學生，包括伸手入她的衣物捏她的胸，及指插肛門等，補習老師辯稱或是教用電腦時，意外觸碰到對方，否認3項非禮罪，裁判官今日（21日）就案件裁決，認為被告自辯時未有說出真相，對非禮指控說法更是迴避；然而女學生雖然聲稱受到被告性侵，仍與被告保持頻繁聯絡，更曾稱被告是她最親近的人，認為同樣不能完全信納，故裁定被告3項非禮罪名全部不成立。



被告鍾文安（48歲，補習老師）被控於2015年9月1日至2016年4月30日期間，在香港仔一所補習中心3度非禮當時10歲的女童X。案情指，被告曾在X上補習班期間，伸手進她的衣服捏胸及指插肛門。

被告談到非禮指控時態度迴避

被告在錄影會面承認，他曾搣X的手臂、腰及大腿，亦有機會教X用電腦時，意外碰到她的胸部，又聲稱對X印象不深。惟裁判官指被告談到非禮事件時態度迴避，被告與X頻繁地以WhatsApp互通訊息聯絡，認為被告在錄影會面沒說出真相。

不可能不知搣女生大腿不恰當

被告自辯時只稱教X用電腦後轉身，有機會觸碰到X身體任何部位，包括胸部，亦無法避免。裁判官直指這是被告只為求開脫而作出的說法，亦不可能不知搣女學生大腿是不恰當的行為，認為被告自辯時也沒說出真相。

X曾稱被告是最親近的人

不過，裁判官對女事主X聲稱遭侵犯後，只稱對被告「避得就避」，但事後又與被告正常對話，更曾稱被告是她最親近的人，並買手信予被告，雙方聯絡頻繁，無法完全接納X的證供，最終裁定被告罪名不成立。

案件編號：ESCC611/2021