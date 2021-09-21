患癌漢前年6.12中橡膠子彈　求警員資料興訟　官指欠有力證據拒絕

兩年前6.12金鐘爆發警民衝突，患有三期肺癌的吳應武在當天被警方以橡膠子彈擊中腹部，同年8月在西環衝突中再疑遭警員圍毆。吳聲稱受警方不合理武力對待，入稟高院要求警方披露涉事警員身份，以便他可循民事途徑控告涉案警員。法官今(21日)下判辭，認為吳即使沒有相關資料亦可展開訴訟，且吳的傷勢非很嚴重，認為他對警員的指控欠有力理據，拒絕其申請



原告為吳應武，被告警務處處長由律政司司長代。

法官在判辭指，決定是否要披露涉案警員的資料時，要考慮是否有此需要。法官指，原告可以透過描述，確認涉案相關警員身份，亦可詳細講出事發經過和涉案警員在事件中的行為。此外，民事訴訟的法律文件亦可派送至警方總部。惟原告現手上的資料，應足以對涉案警展開民事訴訟，並不需要披露原告要求取得的資料。

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有考慮警員或被起底問題

即使原告要求披露的資料屬有必要，惟法庭亦需考慮「起底」問題，以及對涉案警員的風險。因應「起底」問題嚴重，法官認為不應批准原告的申請。

醫療報告未證嚴重受傷

此外，另一個法庭需考慮的因素，是原告在準備提出的訴訟是否具有力的理據。雖然原告稱他是合法地參與2019年的6.12及後來發生的西環衝突，惟法官指這兩次事件本身均屬非法集結或遊行。原告只就6.12事件提供醫療報告，但未顯示他有嚴重受傷。

未證脊髓腫瘤是否惡性

至於西環事件，原告聲稱他事後腹股溝位置失去感覺，但報告指原告原本在相關位置已有麻痺的問題。原告自稱癌症康復者，但未能確定其脊髓的腫瘤是否惡性。

法官認為原告指稱遭涉案警員不合理或不合比例的武力對待，但其傷勢卻非嚴重。考慮上述因素，拒批原告的申請，並下令原告需支付被告的訟費。

案件編號：HCMP2206/2019