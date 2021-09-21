強制檢測｜4校爆流感上榜　漢基國際學校小一師生最遲周四檢測

衞生及食物局今晚(21日)發出強制檢測公告，本港4間幼稚園小學爆發上呼吸道感染，全部被納入強制檢測範圍，包括西九龍香港靈糧堂秀德幼稚園暨幼兒園與其位於同層的分校 、將軍澳保良局方王換娣幼稚園 、以及寶馬山漢基國際學校小學部一年級師生。保良局方王換娣幼稚園更是繼今年5月後，再次爆發個案。

受檢人士需最遲在本周四（23日）日前往採樣，如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本周六（25日）或之前交回。



▼9月21日強制檢測名單▼



位於北角寶馬山校園徑一號的漢基國際學校（小學部）一年級師生需接受強制檢測。 （資料圖片/學校facebook圖片)

3間幼稚園及小學爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，港府表明，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，包括位於西九龍薈1樓6-8號舖的香港靈糧堂秀德幼稚園 / 香港靈糧堂秀德幼兒園，以及同層 2-3,11-13 及 15-18 號舖香港靈糧堂秀德幼稚園（二校）；另將軍澳厚德邨TKO Gateway保良局方王換娣幼稚園亦榜上有名，翻查紀錄，該校曾於今年5月爆發流感個案，當時已被納入強制檢測範圍，須停課5日。



北角漢基國際學校小學部一年級師生亦需接受強制檢測。已經完成疫苗接種人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

將軍澳保良局方王換娣幼稚園（學校官網圖片）

本月8日至21日曾身處有關地方超過兩小時，若涉及指明班級則不管身處多長時間，都要在9月23日或之前檢測；如選用衞生防護中心的樣本檢測，就要在9月25日或之前交回樣本。若受檢人士9月19日至21日期間已做檢測、完成疫苗接種者毋須再檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站（截至9月22日）▼



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