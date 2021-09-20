新冠肺炎｜今新增5輸入個案　打針即日籌周三擴至所有合資格人士

衞生防護中心公布今日（20日）新增5宗確診個案，全部為輸入個案，當中4人已完成接種兩劑新冠疫苗，而新增個案中有4人帶有L452R變種病毒，另外1宗有待確定，至於初步確診個案則少於5宗。

此外，政府宣布由周三（22日）起將疫苗「即日籌」安排開放予所有合資格打針的人士。



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本港今日新增5宗個案，兩患從美國來港，分別為51歲女子（#12168）及56歲男子（#12169），他們於9月10日乘坐JK735來港。51歲女子無病徵，於4月17日及5月21日在港接種兩劑復必泰；56歲的男病人則於9月17日發病，於4月25日及5月26日在港接種兩劑復必泰。二人均帶有L452R變種病毒，而於8月14日在港的血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

38歲男患者（#12171)從肯亞抵港，他於9月16日乘坐QR818來港，於9月17日發病。他於6月8日及7月20日在巴基斯坦接種兩劑眾愛可維疫苗，他帶有L452R變種病毒。而另一宗同樣有L452R變種病毒的個案為一名20歲男子，他於9月14日坐KE607從緬甸抵港，未有接種疫苗。

53歲女患者從菲律賓來港（#12170），她於9月16日坐PR300抵港，無病徵。她於6月14日及7月12日在菲律賓完成接種兩劑科興疫苗，而L452R變種病毒測試仍待定。

今日（20日）新增5宗確診個案，全部為輸入個案，當中4宗帶有L452R變種病毒。（資料圖片）

周三起即日籌擴至所有合資格人士

此外，政府宣布由本周三起，將於21間社區疫苗接種中心向所有合資格人士提供「即日籌」。於9月及10月的派發時間為每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止；而11月的「即日籌」會在社區疫苗接種中心開放前15分鐘開始派發，而最後一節接種時段為中心關閉前一小時。

欲領取「即日籌」的合資格人士可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟需出示接種人的香港身份證副本。社區疫苗接種中心的工作人員會在有關人士接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。