新冠疫苗｜中秋節打首劑人數再創近月新低　周三起可免預約打針

港府開放疫苗接種計劃踏入第208日，成績再度「見紅」。本港今（20日）共有約1.8萬人接種疫苗，當中5,400人打首針，是接近5個月以來新低。

預約接種疫苗人數連日來俳佪低位，僅得3,300人於網上登記，其中預約科興僅得600人，雙雙錄得計劃開展以來第二新低。由明日（22日，星期三）起，任何合資格市民都可到各社區接種中心取即日籌打疫苗。



港府開放疫苗接種計劃踏入第208日，打首針人數再創接近5個月以來新低。(資料圖片)

今5400人打首劑疫苗

本港整體接種率未達預期，港府近日推出多項「谷針」新招，但接種情況未見理想，今日適逢中秋節正日，更是處處「見紅」，未知明日當局開放「即日籌」後，會否有明顯變化。

當局表示，截至今晚8時的過去24小時，共有約18,200人接種疫苗，當中接種首劑科興的有2,300人，較昨日減少900人，打首針復必泰的則有3,100人，亦較昨減少1,200人，合共只有5,400人接種首劑疫苗；打第二針科興則有5,000人，注射第二劑復必泰則有7,800人。兩種疫苗在社區疫苗接種中心的接種率分別是91%及87%。

僅3300人預約打首劑

預約情況方面，預約科興僅得600人，較昨日微跌100人；預約復必泰疫苗則有2,700人，按日減少600人。預約打針總人數合共3,300人，僅次於本周日(19日)近4個月新低的紀錄，兩日僅相差100人。



本港至今累計已有65.6%合資格接種人士，已接種最少一劑疫苗，即4,417,980人，佔全港人口58.9%。自疫苗接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約8,423,300劑疫苗。

昨日共有兩宗分別由社區疫苗接種中心及醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，該兩人已經出院。

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