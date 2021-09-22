砵蘭街休憩花園翻新螢光粉紅作主調　明午重開　康文署：煥然一新

康樂及文化事務署宣布，旺角砵蘭街休憩花園翻新工程完成，明日（23日）中午十二時起重新開放給公眾使用。根據康文署提供相片，被舊唐樓包圍的休憩花園，翻新後一半地方以粉紅色作主色調，就連象棋檯棋盤也紅粉緋緋。康文署稱，年輕設計師有份操刀的翻新，一部分會保留原有布局，另一部分則帶現代感，令場地煥然一新，希望能成為凝聚社區的聚腳點。如此特色設計，翻新工程費用達450萬，就連早前被DQ的前立法會議員鄭松泰也忍不住「大讚」：「砵蘭街嘅主題係粉紅色嘅，康文署設計師真係好 cute。」



翻新後的砵蘭街休憩花園連象棋檯棋盤也紅粉緋緋。（康文署圖片）

螢光粉紅砵蘭街休憩花園，康文署形容是煥然一新。（余俊亮攝）

鼓勵使用者互相交流 成凝聚社區聚腳點

康文署指，該署聯同建築署、政策創新與統籌辦事處及信言設計大使的年輕設計師為砵蘭街休憩花園進行設施翻新工程，除改善花園環境，亦鼓勵使用者互相交流，讓花園變成凝聚社區的聚腳點。

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一半Shocking Pink 一半傳統啡 康文署：帶現代感

翻新後的休憩花園一部分會保留原有的布局作設施翻新，優化照明設施和座位，而另外一部分設計則帶現代感，加入創新的設計和藝術元素。整個花園包括地面、休憩設施和植物等以簡約的單色調呈現，令場地煥然一新。

鄭松泰：康文署設計師真係好 cute

康文署說煥然一新，坊間對設計反應亦很大，前立法會議員鄭松泰今午亦有轉載相關消息，附上文字形容：「砵蘭街嘅主題係粉紅色嘅，康文署設計師真係好 cute。」

網民懷疑師計師是「神徒」 實情康文署18年已揀定粉紅

一見Shocking Pink，網民即時懷疑師計師是「神徒」：「佢一定係Anson Lo教徒」。不過，根據2018年油尖旺區議會地區設施管理委員會文件，當時的設計模擬圖已顯示翻新後公園會呈粉紅色，只是模擬圖未如現在實物般Shocking。

翻新工程費用約450 萬元

文件指，砵蘭街休憩花園面積約 376 平方米，翻新工程費用初步預計為 450 萬元。康文署當年指，對於附近綢密的居住環境卻是重要的公共空間，而觀察所得，休憩花園於賽馬日和繁忙時間有座位不足情況，故場地尚有很大的改善空間，為市民提供更舒適的休憩環境。新的設計概念希望以較少的設施改動，改善花園環境的同時，為花園使用者注入新的「能量」。

粉紅意義：能成為社區活力點綴 對使用者有正面心理影響

文件指，花園會以「半新半舊」設計呈現，場地一部分會保留整體外貌，只作部分設施翻新，為老用家保留一點情意結。而場地的另外一部分設計則帶玩味和現代感。整個花園包括地面、休憩設施和植物等都會以簡約的單色調呈現，該顏色能成為社區的一個活力的點綴，並且會對使用者有正面的心理影響。

山道天橋休憩處及咸美頓街休憩花園將有相關翻新工程

另外，康文署正在中西區的山道天橋休憩處及即將在油尖旺區的咸美頓街休憩花園進行相關翻新工程，目的是為人流眾多的小型戶外康樂場地注入創新設計和藝術元素，改善舊有的公共空間。

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