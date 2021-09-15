中秋節｜康文署稱中秋將加強巡邏禁聚集　煲蠟或放孔明燈可被檢控

中秋節將至，康樂及文化事務署今日（15日）提醒市民，在康文署轄下場地歡度中秋，必須遵守限制群組聚集的相關法例，切勿煲蠟或放孔明燈，否則可被檢控。最高可被罰款2,000元及監禁14天。



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港府早前已公布四人限聚令及「口罩令」等大部分社交距離措施，會延至本月29日。康文署提醒市民必須遵守規例，減低病毒在社區傳播風險。

點蠟燭只限非易燃盛器內 禁拋熒光棒上樹或放孔明燈

不少市民以往會在中秋佳節與親友外出賞月、玩燈籠及點燃蠟燭。康文署呼籲市民不要煲蠟，亦不宜將任何液體潑灑在熱蠟上。若點燃蠟燭，應放在鐵罐或非易燃盛器內，以便收集蠟燭溶液，待盛器冷卻後才棄置入垃圾箱內。同時不應拋擲熒光棒等物品到樹上，不宜放孔明燈，否則或令自己或他人受傷，可導致財物及設施損毀。

康文署說，中秋期間會調配人手於21日及22日（農曆八月十五日及十六日）在公園、公眾泳灘等轄下場地加強巡邏，並會對違規、亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上，或放孔明燈的人士採取執法行動。

康文署提醒市民請勿在轄下場地內煲蠟、放孔明燈或亂拋垃圾，並會加派人員在相關地點巡邏。（資料圖片／高仲明攝）

違例或判罰2,000元及囚14天

據《遊樂場地規例》，任何人不得在遊樂場地內將蠟燃燒或溶化；或將任何液體灑在或潑在熱蠟之上；或將任何樹木、灌木或植物的任何部分損壞；或放風箏、模型飛機、氣球或其他器件等（包括孔明燈）。

及根據《泳灘規例》，任何人不得在泳灘上作出可能妨礙或危害其他使用者的行為；或可能令泳灘或泳灘上任何物件受到破壞、污損或污染。違反上述規例而被定罪的人士，最高可被罰款2,000元及監禁14天。

署方職員亦會向亂拋垃圾者發出定額罰款通知書，罰款1,500元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈人士亦可能被檢控。康文署說，若市民發現有人在康文署場地煲蠟、放孔明燈等違例情況，可致電康文署熱線電話2414 5555。