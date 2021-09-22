中秋節追月｜尖咀海旁現人海　少女約友應節：終不用困在家

今日（22日）是中秋節「追月」日，本港天氣酷熱，下午氣溫更直逼34度，錄得有紀錄以來最熱的中秋節翌日。入夜後不少市民於尖沙咀海旁賞月，有一家大小帶備燈籠散步應節，有小朋友指今年中秋有別以往的秋涼天氣：「好似夏天咁熱」；有少女則謂今年疫情緩和，終可相約朋友外出慶祝，「唔使好似舊年咁困係屋企」，又期望疫情盡快過去，回復生活常態。



最熱追月日尖沙咀賞月：仲係好似夏天咁

今日是中秋節翌日公眾假期，李太及朋友蔡太帶同子女於尖沙咀海旁慶祝中秋節，並帶備燈籠及螢光棒應節。李太指，她們一家居於屯門，朋友則於堅尼地城居住，遂相約中間點、即尖沙咀聚會，但今天天氣反常，相當炎熱，「仲係好似夏天咁」。

8歲的李小朋友指，昨天中秋節正日於屯門公園慶祝，但今天在海旁的節日氣氛更好，「好似熱鬧啲、又有音樂。」被問到中秋節願望，他最希望疫情盡快消失，身旁的蔡小朋友亦異口同聲說：「疫情要戴口罩好辛苦，亦都希望考試一百分。」

讀中四的金同學及許同學與友人結伴追月。金同學表示，去年疫情肆虐，未能外出過節，「結果困喺屋企，好悶」；今年隨着疫情緩和，遂趁假期相約同學慶祝，及前往元朗觀賞朋友的籃球比賽，晚上則帶備燈籠到場賞月。疫情已逾年，她期望盡快回復常態，「希望快啲好返，回復正常。」

9歲的鄭小朋友則與爸媽專程到場賞月，他坦言今天較失望，「噚日睇到個月亮好大又圓，但今日仲未睇到。」他指今日天氣炎熱，有別以往，「好似夏天咁，之前中秋節秋涼好多。」他的中秋節願望是人人平安幸福及身體健康，因疫情下上學亦受到影響，課堂縮短外，小息亦不能進食，「希望快啲恢復全日復課，想返多啲學。」

現場人流眾多，康文署在文化中心及尖沙咀鐘樓外播放廣播，提醒市民緊遵限聚令及避免人流聚集。