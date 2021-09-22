趁中秋假期唱K　最多12人一間房唱歌　市民：為了唱K下載安心出行

中秋過後，有市民趁翌日假期休息，亦有市民外出消遣。下午時分的尖沙嘴K房，門外張貼不少廣告「吸客」，包括雞煲、安格斯牛肉放題，但暑氣未散吸引力有限。

酷熱天氣警告生效下，有市民趁假期相約三五知己到K房大展歌喉，坦言預約不太難，也難得防疫措施放寬可以一解歌癮，直言「音效最好一定係去K房」。



▼9.22 中秋節翌日 尖沙嘴K房市民相約唱K消遣▼



根據卡拉OK場所指引，要求顧客必須已接種第一劑疫苗、使用「安心出行」、每檯最多12人，以及可營業至凌晨4時。有市民到場才安裝「安心出行」顯得狼狽，亦有人認為新安排可以接受。李同學與朋友共六人趁今天假期唱K，坦言因疫情已年多沒有唱了，平日也難夾時間，加上已按大學要求接種疫苗，故未感太麻煩。

同樣是大學生的陳同學曾擔心假期人數太多，兩天前已預約K房，認為訂房不太難，趁有假期便與同學來唱歌。

陳同學曾擔心假期人數太多，兩天前已預約K房，認為訂房不太難。(廖雁雄攝)

鄧小姐說，即日預約已能取房，估計因已接種疫苗人數未算太多，並非人人符合規定入K房，故沒有出現「逼爆」情況。(廖雁雄攝)

至於從事教育業的鄧小姐，與朋友一行五人來唱K，即日預約已能取房，估計因已接種疫苗人數未算太多，並非人人符合規定入K房，故沒有出現「逼爆」情況。但是，因假期關係她們只可唱3.5小時，坦言未太「夠喉」，人均消費155元。她說，疫情關係久未唱K，直至防疫措施放寬，K房再度重開，日前已率先約朋友一解歌癮，「好少可以做到咁多人唱，始終唱K音效一定係去返K房最好」，也是為了唱K才下載安心出行。

鄧又說，因疫情未過，沒有K buffet也感影響不大，即使重開也不敢享用。雖然卡拉OK也推火鍋，她也指吸引力不足，寧願光顧外面火鍋店。

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