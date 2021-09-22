中秋節｜市民湧東涌闖大澳　嘆花燈節熄燈可惜　賞中華白海豚彌補

中秋節翌日迎月公眾假期的早上，東涌站有大批前往郊遊市民，當中不少計劃遊大澳。對於早前「大澳水鄉花燈節」因大批遊客湧入令區內「逼爆」，主辦方決定於昨日中秋正日及今日「熄燈」，雖有市民感可惜，但也不欲對當區居民造成太大滋擾，計劃乘觀光船看中華白海豚後離開；另有市民特意回大澳探親，認為「熄燈」有助減少人流，可回家與長者過節。



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兩女結伴同遊大澳 最想品嚐馳名雞蛋仔

雖然今日「花燈節」不亮燈，但上午約10時，準備乘搭巴士前往大澳的市民仍絡繹不絕，但巴士班次較多，一般等候數分鐘已能上車。劉小姐及周小姐與朋友結伴同遊大澳，坦言不擔心因假期，大澳的店舖不營業，笑言「今日應該最好生意」，希望吃到大澳馳名雞蛋仔。她們對「花燈節」不亮燈不感可惜，皆因擔心人太多會遇上大塞車，料下午時分離開。

家住黃大仙的劉小姐表示，昨晚區內花燈會人流太多，故沒有特意外出賞月，認為節日氣氛與去年差不多，未有因人太多而不敢外出，坦言「總要生活嘛」

林小姐昨晚則到公園賞月，憶述指去年中秋疫情仍然嚴重，假期只敢與家人飯聚，慶幸今年氣氛不俗。

一家四口「回家」過節 贊成花燈節熄燈

伍生一家四口趁假期回大澳與家人過節，吃一頓家常便飯，坦言不會留過夜，故花燈節會否開燈也影響不大。已預期有活動自然多人去，若大澳居民需要回家過節，這兩日熄燈也是好事，但平日有活動也會歡迎。他指，原本擔心人流太多而提早出門，最終遊人比預期中少。伍太則因家人居於大澳，同樣贊成熄燈，可以避開人潮，順利回家與家中長者過節。

此外，亦有市民打算到大澳乘觀光船觀看。羅太表示，早前看新聞得知不少人入大澳看花燈，擔心遊客很多，但仍希望趁公眾假期及兒子沒有課外活動而郊遊。她坦言，對花燈不亮燈感可惜，但也不希望對當區居民造成滋擾，倘人太多，也會提早離開，亦考慮水路交通。去年中秋假期不敢外出，今年終於可以外出遊玩，期望明年假期不用再戴口罩。

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市民月搭兩次纜車讚好玩 追月日享受親子樂

以往假期熱點之一的昂坪360繼續吸引不少市民。梁太半個月前才乘搭過一次纜車，認為「幾好玩」，加上有票價優惠，今日再帶家人乘搭，順道看看「纜車探知館」了解纜車運作，享受親子樂，預計逗留數小時。她又指，今年市道不俗，料受消費券及多人已打疫苗帶動，雖然已用畢首輪消費券，今日也打算繼續留在東涌消費。

關女士則與女兒乘搭巴士至石壁水塘，再行山到昂坪。她說，一早已計劃趁秋涼行山，無奈今日天氣仍然很熱，已準備足夠的水應對，但也擔心行山徑人流太多。

▼9.19大澳水鄉花燈節盛況▼

