新冠疫苗｜消息：屯門及伊利沙伯醫院設接種站　長者覆診後可打針

本港長者疫苗接種率低迷，70歲或以上接種率不足三成。公務員事務局局長聶德權稱，難以鼓勵有疫苗猶豫的長者，「除咗電視宣傳、多啲講介，一定要埋身一定要去佢哋度鼓勵接種」，本月內（9月）會在兩間公立醫院設疫苗注射站，「覆診長者見完醫生打針，唔使再去其他地方。」據了解，兩間醫院選址為屯門醫院及伊利沙伯醫院。



好難叫得佢哋（慢性病長者）郁，除咗電視宣傳、多啲講介，一定要埋身一定要去佢哋度鼓勵接種......依㗎風平浪靜唔知暴風雨幾時嚟，有爆發特別係院舍，重症同死亡率都好高。 公務員事務局局長聶德權

月內開設 聶德權：覆診長者唔使再去其他地方打

本港合資格人口首針比率達65.7%，70歲或以上長者只有28%人打針。聶德權今晚（22日）在香港電台節目《自由風自由Phone》稱，本月內會在兩間公立醫院開設疫苗注射站，「覆診長者見完醫生打針，唔使再去其他地方。」

聶德權表示，有慢性病的長者對疫苗猶豫，「好難叫得佢哋郁，除咗電視宣傳、多啲講講，一定要埋身一定要佢哋度鼓勵接種」，會繼續透過地區起動例如一站式講座、一對一醫護諮詢」，引述專家強諮如病情非緊急，所有長者都應該打針，「打得流感疫苗都安全打新冠疫苗」，「依㗎風平浪靜唔知暴風雨幾時嚟，有爆發特別係院舍，重症同死亡率都好高。」

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聶德權指接種疫苗「近期到咗樽頸位」

政府亦將疫苗接種中心的「即日籌」安排擴展至12歲或以上市民，聶德權提到接種計劃「近期到咗樽頸位，好多想打針都打咗喇，接種中心係最方便、最有效地方，以往要控制人數、疫苗供應所以要預約，依家有能力處理到個量，盡量方便市民接種推『即日籌』」，起初推出時每日有2,000人使用，近日維持約1,000人，今日就派出1,080個「即日籌」。