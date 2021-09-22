新冠疫苗｜首日即日籌擴至所有合資格人士　學生盼可參與課外活動

新冠疫苗接種計劃現正展開，政府今日（22日）將「即日籌」擴展至所有合資格接種疫苗人士。位於黃大仙彩虹道羽毛球中心的疫苗種中心，今早有少數人取即日籌打針，現場所見，即使一早領取即日籌，不代表可以即刻打針，要視乎甚麼時段有餘額才可以打針，有市民大約一個多小時後離開中心。



就讀中一的12歲伍同學取即日籌打針，他希望學校可以盡快回覆全日面授，可以參與課外活動，與新認識的同學更熟稔，「現依家學校只能上半日課，同返小學無乜分別」。



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黃大仙彩虹道羽毛球中心的疫苗種中心今早10時半有市民領取即日籌打針，大約11時45分左右完成接種開離中心。有市民指就算早到取籌，都要視乎接下來甚麼時段有空位，所以未必即取籌即刻可以接種。

今年12歲的伍同學在母親陪同下，取即日籌接種疫苗，他指學校有鼓勵同學打針，指打針後學校可以舉辦更多課外活動及全日授課，他最期望可以與同學們去參觀博物館及歷奇活動。

即使早到領取即日籌，都要視乎接下來甚麼時段有空位，所以未必即取籌即刻可以接種。（歐嘉樂攝）

伍同學指，由於疫情關係，剛升讀中一都未有機會與同學熟稔，班中近九成同學都已經打針，大部份都是自發，期望接種率提高後，學校可以改全日授課，「依家學校只能上半日課，同返小學無乜分別」。

退休人士陳先生幫86歲的母親領取即日籌，他指母親本身對打針「十五十六」，之前一直想預約，但又未能落決定，當得知有即日籌安排後，他便鼓勵母親打針，擔心一旦變成風土病，都有疫苗保護身體。

陳先生又指，自己之前經網上預約打針，曾因時不合要改期，有即日籌後更為方便，「隨時想打都可以來取籌」。