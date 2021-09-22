新冠疫苗｜六少年打復必泰後疑心肌炎　專家已建議只打一針減風險

本港專家早前建議，青少年接種復必泰疫苗時只打一針，減低心肌炎風險。衞生署公佈，過去一星期再接獲六宗青少年注射復必泰疫苗後懷疑心肌炎或心包炎報告，他們打針後一至三日出現胸痛，情況穩定，但未有交代六人是打第一或第二針後出事，《香港01》已向衞生署查詢，暫未回覆。

另外，增一宗84歲老翁死前14日內曾接種疫苗，但未有臨床證據顯示與疫苗有關。



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衞生署9月13日至19日，共接獲六宗青少年注射復必泰疫苗懷疑心肌炎或心包炎的報告，分別為兩名14歲男子、13歲及15歲男子、12歲及13歲女子，他們打針後一至三日內感到胸痛，情況穩定。

衞生防護中心的聯合科學委員會早前歸納本地及海外數據，發現青少年打針後出現心肌炎或心包炎比率，由起初的0.005%大升近兩倍至0.02%，八成個案集中在第二針後，建議跟隨挪威及英國，12至17歲青少年只打一針。

衞生署亦接獲一名84歲男長者離世前14日內接種新冠疫苗的報告，強調並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結19宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，另外初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，另外六宗有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象。

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