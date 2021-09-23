運輸署年初放寬傷殘車位停泊資格　申訴專員主動調查泊位濫用情況

運輸署今年1月底開始，逐步開放路邊殘疾泊位，予持有「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」（灰證）的人士使用，令可使用傷殘人士泊位者數目頓時大增一倍。申訴專員趙慧賢今（23日）表示，新措施實施後，署方接獲多宗投訴指，「灰證」的人士涉嫌濫用有關泊位，惟執法人員難以分辨「灰證」持有人駕車進出相關泊位時，是否正接載其指定的殘疾人士，遂決定主動調查路旁殘疾人士專用泊車位的措施及使用情況。



申訴專員公署發稿指，運輸署放寬殘疾人士泊車位措施後，當局便接獲投訴指，新政策令路旁殘疾人士專用泊位供不應求的情況更趨嚴重，加上有持「灰證」的人士涉嫌濫用有關證明書，包括長時間佔用，或在沒有接載殘疾人士的情況下使用路旁殘疾人士專用泊位，因而減低了殘疾駕駛者使用有關泊位的機會。

另外，亦有意見認為，執法人員難以確定「灰證」持有人駕車進出相關泊位時，是否正接載其「灰證」指定的殘疾人士，為執法構成挑戰。

運輸署年初，逐步開放路邊殘疾泊位予持有「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」（灰證）的人士使用。（政府新聞處圖片）

趙慧賢說，運輸署准許灰證持有人使用路旁殘疾人士專用泊位，顧及未能駕駛並且因下肢肢體傷殘導致行動不便的人士之出行需要，形容本意良好，惟殘疾泊位數目有限，若缺乏有效的監察機制，可能會影響真正有需要使用該些泊位的殘疾人士，署方遂就此展開主動調查，研運輸署有關路旁殘疾人士專用泊位的工作，包括「傷殘人士泊車許可證」（藍證）及證明書的簽發情況，專用泊位的供應和使用條件，以及對專用泊位使用情況的監察等，並在有需要時提出改善建議。

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殘疾人士專用的路旁泊車位，以往只供持有「藍證」的殘疾駕駛者使用，運輸署1月29日起採取新措施，將有關泊位的使用資格擴展至持有「灰證」人士，以方便他們接載指定的行動不便殘疾人士出行。根據運輸署資料，本港約有450個殘疾人士專用的路旁泊車位，截至3月中，該署共發出了1,816張「藍證」及1,790張「灰證」。