申訴專員揭食環署巡查防治蟲鼠隊次數不足　馬鞍山連續4月無紀錄

本港蚊患嚴重，申訴專員公署針對食環署執行防蚊和滅蚊工作成效，今日（22日）發布一項主動調查報告。

公署抽查三個監察地區前年1至4月的紀錄，發現署方人員巡查紀錄不全，當中馬鞍山區連續4個月的衞生督察巡查次數為零。公署認為，是次僅抽選個別地區紀錄審視，便已發現紀錄不全、次數不符規定，反映欠妥善監督，促設立機制審視。



申訴專員公署針對食環署執行防蚊和滅蚊工作成效，今日（22日）發布一項主動調查報告。（資料圖片／鄭子峰攝）

食環署防治蟲鼠隊負責全港公眾地方的防治蟲鼠工作，署方會對人員、承辦商，進行恆常實地巡查或突擊檢查。不過，申訴專員公署審視3個監察地區，黃大仙中、屯門西及馬鞍山的巡查紀錄，發現部分食環署巡查人員，沒對承辦商做足巡查，或未有在合約管理系統內，輸入完成紀錄。

其中，在馬鞍山有3隊承辦商，按巡查指引，衞生督察至少每兩個月須突擊巡查一次，其屬下管工負責的所有承辦商隊伍，但紀錄顯示前年1月至4月巡查次數為零。公署表示，食環署已向相關人員作出訓示。

公署認為，是次僅抽選個別地區紀錄審視，便已發現不同職級人員出現巡查紀錄不全、次數不符規定的情況，反映到巡查人員不足外，亦顯示欠妥善監督，故建議食環署應考慮設立機制審視。

申訴公署指出，在管理登革熱病媒監察計劃方面，食環署以列表、平面地圖發布數據，但誘蚊器指數僅沿用實際數字，沒重點標示錄得警戒級別指數的監察地區，而密度指數仍未制訂級別、分級說明，容易令市民混淆兩項指數概念。

另外，公署認為食環署處理蚊患投訴時，沒詳細整合、分析投訴數據，沒就蚊子滋擾較嚴重的地區，進行針對性的防蚊、滅蚊工作。

至於是否需為所有病媒蚊子進行全港性監察，公署認為屬食環署專業判斷，但認為現時的監察模式已沿用多時，是否仍切合本港的環境和狀況，值得檢視。