葵青區長者打針可獲200元禮券　90歲糖尿病老翁：人窮，所以需要

新冠肺炎疫情平穩，惟長者接種率始終不理想。政府新冠疫苗外展隊於今日（23日）至周六在石籬會堂接種中心為葵青區的居民接種疫苗，若是當區滿60歲的長者只要接種一針疫苗，便可以獲發200元超市禮券。



90多歲的葵青區居民梁先生今日首次接種疫苗，他說打完針感到安心。他患有糖尿病，每日需要注射兩針藥物控制。不過打針前沒有諮詢醫生，之所以在現在打是因為有200元禮券派：「人窮，所以需要。成九十歲人啦，唔驚啦。」



梁先生已經年過90歲，他一人前來社區中心接種疫苗，稱打完疫苗自己會安心一些。（鄭子峰攝）

上午9點30分，距離開放打針仍有半小時的時間，石籬會堂接種中心已經有十多名長者等待。有部分已打針長者前來諮詢，得知必須在指定日期接種疫苗才可登記領取禮券後離開。

梁先生已經年過90歲，他一人前來社區中心接種疫苗，稱打完疫苗自己會安心一些。患有糖尿病的他，每日需要注射兩針藥物控制病情，前來打針之前沒有諮詢過醫生，「成九十歲人，唔驚啦」。至於為何在今日接種第一劑疫苗，他坦承表示，「知道有200元禮券派。人窮，所以需要。」

70多歲的周婆婆早前並不知道今日過來接種有禮券派發，得知消息後，她表示屬意外驚喜：「開心！」（鄭子峰攝）

同樣前來接種疫苗的還有70多歲的周婆婆，她說媳婦和孫兒早前已經接種疫苗，但因為膽固醇和血壓較高，需要諮詢醫生。她早前獲醫生批准，可以接種疫苗，至於為何選擇科興疫苗，她則指自己的醫生亦接種這款疫苗，所以較為放心。

早前並不知道今日過來接種有禮券派發，得知消息後，她表示屬意外驚喜：「開心！」

70歲的謝先生住在青衣，一早冒著大雨前來。他在8月已經完成兩針疫苗接種，得知有禮券派所以專程過來，惟摸門釘。他表示無奈，認為安排不合理、不公平，「點解8月打針就無（200元禮券）。」

70歲的謝先生住在青衣，他在8月已經完成兩針疫苗接種，得知有禮券派所以專程過來，惟摸門釘。他表示無奈，認為安排不合理、不公平。（鄭子峰攝）

石籬會堂接種中心在今日至周六，從上午十時至下午一時及下午二時至六時開放，由政府外展接種團隊為葵青區街坊尤其是長者即場接種科興疫苗。宣傳單張指年滿60歲或以上的葵青區長者只要打了第一針，便可獲發200元超市禮券，派完即止。職員會即場為市民預約第二針的日期。