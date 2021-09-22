新冠疫苗｜僅4153人打首針再創新低　料約四分一取即日籌

本港今日（22日）僅約4,150人接種首針新冠疫苗，再創4月以來新低，當中科興疫苗跌破千位數，只有851人注射，亦是接種計劃推行以來的谷底。政府今日將「即日籌」擴展至12歲或以上市民，有約1,080人憑即日籌接種。



當局今起不再公佈預約接種人數。公務員事務局解釋，市民可以即場打針，因此預約數字未能反映實況。



不足千人打首劑科興疫苗

疫苗接種計劃推出7個月，今日僅得4,153名市民接種第一針疫苗，創4月4日以來低位。當中復必泰疫苗佔3,302人，較昨日稍增72人；不過科興疫苗就只有851人注射，是首次跌破千位數。以今日有1,080人憑即日籌打針推算，即佔約四分一。

相比下，第二針人數較亮麗，今日有12,388人打針，復必泰疫苗佔10,017人、科興疫苗則有2,371人。本港12歲或以上市民接種率為65.7%、整體市民就約59%。

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停止公布預約人數 公務員局：因有即日籌

過去7個月，政府都會公佈網上預約兩針疫苗的人數。不過政府今日就無再公佈，近日預約人數創新低，被問到是否因為人數過低才不公佈，公務員事務局回覆《香港01》稱，今日起合資格人士已可到21間接種中心提供「即日籌」，可以即場接種疫苗毋須預約，因此網上預約系統的數字未能反映市民接種實況，而今日派出1,080個「即日籌」。

過去24小時，沒有由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診送院的個案。