新冠疫苗｜三間公院注射站打復必泰　聶德權：研流動車到屋邨打針

港府再推新招谷針，本月內將於公立醫院設置疫苗注射站。食物及衞生局局長陳肇始今午（23日）證實，伊利沙伯醫院、屯門醫院和瑪麗醫院將設立新冠疫苗接種站，方便到專科門診覆診的市民即場打針，較公務員事務局局長聶德權昨日（22日）的說法增加一間。

聶德權則指，希望三間醫院的注射站能於本月內提供復必泰疫苗接種，又透露會加推其他方便市民打針措施，包括安排流動車到屋邨為市民打針。



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陳肇始表示，欣悉醫院管理局即將在伊利沙伯醫院、屯門醫院和瑪麗醫院設立新冠疫苗接種站，方便到專科門診覆診的市民，包括長者，在諮詢醫生意見後，即場打針。她形容措施可方便有意打針的市民，稍後將公布詳情。

陳再次強調，長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，染疫後病情惡化，甚至死亡的比率都相當高，強烈呼籲長者在冬季流感季節來臨前盡快接種新冠疫苗。

另外，公務員事務局長聶德權下午到葵涌的石籬社區會堂，視察外展隊的疫苗接種服務，他透露，三間醫院的注射站將於本月內提供復必泰疫苗接種，希望此舉可方便到醫院覆診的長者打針，亦透露會加推其他谷針措施，包括安排流動車到屋邨為市民打針。

長者打針獲派超市券惹不公爭議 聶德權反駁努力值得肯定

對於有長者批評，地區組織僅向本月和下月打針的市民派發超市禮券，對早已接種疫苗的人不公平。聶德權回應時則大讚，許多團體都很有心推動長者打針，安排講座和諮詢服務，釋除長者的疑慮，認為他們的努力值得肯定。

據了解，屯門醫院、伊利沙伯醫院和瑪麗醫院的注射站，初期只有一、兩個打針櫃枱，視乎反應再調整，有關醫護人手開支由公務員事務局負責。至於第二針是否都在醫院接種，消息人士稱第二劑疫苗可以回到社區疫苗接種中心接種。