強制檢測｜47歲港航貨機人員澳洲取樣證確診　映灣園第11座須強檢

食物及衞生局今晚（23日）公布強制檢測公告，一名52歲女子於9月11日乘搭航班CX255離開香港前往英國，於9月13日在英國抽取的樣本結果呈陽性，她曾於內地接種兩劑科興疫苗。當局為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的尖沙咀寶勒巷21號晉逸精品酒店，該處所須納入強制檢測。此外，一名47歲香港航空貨機機組人員，於澳洲當地取樣經化驗後證實確診，由於他在9月份多次往返香港及澳洲，其東涌映灣園悅濤軒3期11座住所被納入強制檢測公告，有關人士須在本月25日或之前接受檢測。



另外，今日再新增15間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案須強檢，13間幼稚園/幼兒園/幼兒中心及2間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。訪客及師生等須最遲於周六（25日）完成檢測，或最遲下周一（27日）交回樣本瓶。上榜的學校包括協恩中學附屬幼稚園、九龍真光中學（幼稚園部）等。



食物及衞生局今晚（17日）公布強制檢測公告，一名52歲女子於9月11日乘搭航班CX255離開香港前往英國，於9月13日在英國抽取的樣本結果呈陽性，沒有出現病徵，她曾於內地接種兩劑科興疫苗。

當局為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的尖沙咀寶勒巷21號晉逸精品酒店會被納入強制檢測公告。任何人於8月23日至9月23日期間，曾身處於該酒店的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月25日或之前接受檢測。受檢人士若在9月21日至23日期間已進行檢測或已完成接種疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，衞生防護中心公布，一名47歲男子，本身是香港航空貨機機組人員，於9月上旬及中旬多次往返香港及澳洲。他分別於9月17日及9月18日在香港和澳洲進行檢測，結果呈陰性。

返港後始知澳洲取樣結果呈陽性

不過，他於9月20日經航班HX2017由香港前往澳洲，並經航班HX2018於9月22日返抵香港，同日在機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陰性，其後返回上述位於東涌的居所。中心今日（9月23日）接獲澳洲衞生當局通報，病人9月20日於澳洲抽取的樣本測試結果呈陽性。

病人現時沒有出現病徵，並已獲安排送院治理，香港院方會再為他抽取樣本作進一步化驗。他4月7日及4月29日於香港接種兩劑復必泰疫苗。 患者居於東涌映灣園悅濤軒3期11座。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

15間幼稚園爆流感

由於15間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，港府表明，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。須強檢的學校包括協恩中學附屬幼稚園、協康會慶華中心、青衣商會將軍澳幼稚園、九龍真光中學（幼稚園部）、救世軍禾輋幼兒學校、英基國際幼稚園（東涌）、英基雅柏國際幼稚園、中華基督教會元朗堂真光幼稚園、中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校、啟思幼稚園/幼兒園（帝堡城）、中華基督教會香港志道堂基博幼稚園（將軍澳）、天樂幼稚園暨幼兒園及上水堂幼稚園。

任何人士於9月10日至9月23日期間，曾身處於學校超過兩小時的人士，須於9月25日(星期六)或之前接受檢測。假如受檢者選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶作檢測，則須於9月27日或之前交回已樣本收集瓶。已經完成疫苗接種人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，東華三院冼次雲小學及九龍塘學校一年級師生亦需接受強制檢測。於9月10日至9月23期間，曾在校的一年級學生，以及曾面授該級別學生的指明學校老師，須於9月25日或之前接受檢測。