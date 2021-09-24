延醫護退休年齡減流失　前線護士：公院工作環境差　鮮少做至退休

醫管局宣布延長前線醫護人員僱用期由60歲至65歲，即時生效。公共醫療醫生協會會長凌霄志今日（24日）在電台節目中指，參考醫管局數據，有7至8成的醫生流失率並非來自退休。他又指，醫管局一直有退休後再重聘計劃，質疑日後會再額外有多少60歲後的醫生會留下，擔心措施只是杯水車薪。

醫管局亦在節目中指，除了延長退休年齡外，醫管局一直提供醫生護士的專業培訓，而且政府正考慮引入海外醫生，料對情況有幫助。



醫管局宣布延長前線醫護人員僱用期至65歲。（資料圖片）

公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，參考醫管局數據，在2019/20年度，醫生職系的流失率是5.4%，當中只得0.9%的流失率是來自退休，即有7至8成並非因退休而流失。

凌霄志續指，未退休前而進入私人市場的醫生，有部份都是剛考到專科醫生資格，但在醫管局工作得心身俱疲的年青醫生等。對於醫管局稱難以挽留該批醫生轉投私人市場，他認為想法太消極，故應考慮其他措施挽留。

凌霄志說，醫管局一直有退休後再重聘計劃，質疑日後會再額外有多少60歲後的醫生會留下，「60歲閃下眼都65歲，只係杯水車薪。」凌希望，局方可以承諾，有關職位屬額外增設職位，例如有顧問醫生延遲退休，都不會影響原本中層員工的升遷，亦希望延任員工可做臨床工作，而非管理工作。

專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文認為，醫管局看到醫護短缺問題嚴重性，但是延長退休年齡措施未必吸引前線員工留下。（資料圖片/ 歐嘉樂攝）

專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文認為，醫管局看到醫護短缺問題嚴重性，但是延長退休年齡措施未必吸引前線員工留下。他指，公院環境擠迫惡劣，工作壓力大，又要輪班，隨著增紀增長，加上家庭崗位考慮，好少前線做到60歲退休，認為當局未有正視相關問題。他指，目前政治氣候下，有指員工需要宣誓，持有外國護照的員工，可能擔心被指叛國，有員工或選擇移民。

他指，醫護宣誓若只限管理層，要視乎涉及的層級範圍，如包括聯網或部門層級，則牽涉人數更多；如果只是涉及醫管局大會成員或總裁級，相信比延長退休年齡更挽留人，但觀乎公務員不分職級宣誓，對此並不感到樂觀。

另外，醫管局將落實新的護士專業階梯，由2022年起陸續招聘超過140名副顧問護師。香港護士協會秘書長何鴻坤相信，措施可解決一部份的人手問題，他稱護士職級多，冀當局可增加晉升階級以挽留人手，又建議政府加大護士學額，以覆蓋服務需求。

（資料圖片）

冀延任同事盡可能做前線臨床工作

醫管局人力資源主管麥志偉表示，希望延任同事盡可能做前線臨床工作，因現時壓力主要來自前線病人服務。他說，資深同事在離職前可能已做到管理層，但憑過往經驗，相信適應並無大問題。

除了延長退休年齡外，對於中層員工離開會否做成「斷層」，麥志偉稱醫管局一直提供醫生護士的專業培訓，而且政府正考慮引入海外醫生，料對情況有幫助。

在增設副顧問護士方面，醫管局總護理行政經理潘恩榮說，增設崗位可強化護士架構，從前臨床工作的護士可增加晉升機會。他指，副顧問護士是介乎在資深護師及顧問護師之間，起薪點與病房經理一樣。