醫管局醫護流失惡化 公院宣誓在即 主席：難評論對醫護離職影響

本港公立醫院醫護流失問題惡化，醫生及護士離職率分別升兩成及一成六。醫院管理局主席范鴻齡今日（23日）稱，離職潮有惡化趨勢，特別提到護士流失率相當高。被問到政府宣誓即將擴展到公營機構，會否引發新一輪流失潮，范鴻齡表示仍然希望前線醫護毋須宣誓，但仍然等待政府決定，醫管局會跟隨，難言宣誓對醫護離職影響。醫管局同日通過，延長員工退休年齡到65歲即時生效。



為挽留人才，醫管局延長員工退休年齡到65歲及為護士職系增設副顧問護師職級。（朱海棋攝）

疫情下公院醫護流失減慢，但最新數字顯示離職潮逐漸反彈。2020至2021年度，醫管局醫生流失率為4.1%、護士為5.8%；2020年7月至今年7月，醫生離職率升至4.9%、護士升到6.7%，增幅分別為19.5及15.5%。范鴻齡提到，現時醫生離職率未到高位，以往試過逾6%，但護士流失率則相當高。他表示，員工離職原因繁多，包括移民、轉投私家、暫時休息等。

公職人員宣誓逐步開始，范鴻齡早前提出宣誓只限醫管局董事局成員及聯網總監等管理層，不涉及前線醫護。他重申有關說法屬個人建議，醫管局沒有討論亦無立場，「政府如果決定之後，醫管局就會跟隨，至於有無同事因為拒絕宣誓而離職，呢個我依㗎答唔到你，第時要睇下個情況。」

醫管局大會今日通過延長員工退休年齡到65歲，主要對象為臨床醫護，非臨床員工如管理層及行政人員，只會在例外情況下有相應安排。當局估計，未來10年有1,000名醫生、5,000名護士及10,000名支援職系員工達退休年齡，預計新措施未來五年可以挽留5,650人，佔退休員工四成多。

范鴻齡表示，公院醫護離職潮惡化。（朱海棋攝）

范鴻齡稱，「有啲同事離開尤其當佢年紀輕嘅時候，我哋係挽留唔到，例如離開香港，或者去私營機構做」，但新政策是針對退休同事，相信一部份人仍願意服務港人，「你話個效果可唔可以解決我哋嘅人才唔夠問題，呢個好難講甚至可以話真係唔夠，呢個係多管齊下嘅其中一個方案，我相信一定吸到啲人留，問題係多少。」

高拔陞稱，員工延任後不會阻礙後輩晉升。（朱海棋攝）

醫管局行政總裁高拔陞提到，延長員工退休年齡不會阻礙晉升，「部門主管60歲延任時候，我哋會用顧問醫生職級聘任佢.....適合嘅同事就會做部門主管」，局方會增加額外職位供延任員工。醫管局明年亦為護士增設副顧問護師職級，預計聘請超過140人，希望鼓勵護士專業進修。

另外，選委會已全數確認，范鴻齡表示醫管局有8人擔任選委，他們是以個人身份參與無統一立場，至於會否支持特首林鄭月娥連任，他表示：「言之過早，林太都未話會競選，又未有政綱。」范鴻齡為選委會當然選委，代理港島東聯網總監李夏茵、候任港島東聯網總監蘇潔瑩及瑪麗醫院副醫院行政總監徐錫漢等亦在選委會衞生服務界選舉當選。