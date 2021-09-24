「小鐵漢」下周一做手術打「終極大佬」　名醫羅冠中離職前親操刀

《香港01》在8月中報道，兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中計劃移民，已經辭職，今年10月便會離開醫院管理局。羅冠中是患有先天性心臟病的「小鐵漢Kansas」之主診醫生，小鐵漢父母早前擔憂，羅冠中或未能為兒子做療程中最後一項手術便會離港。

不過，小鐵漢父親今天（24日）表示，醫院已經安排兒子在下周一做手術，「打終極大佬」，並由羅冠中親自操刀，令他們一家對手術充滿信心。他又透露，醫院近來加快安排病人接受手術，例如有排期兩年、一直未定手術日期的病人，都突然接到醫院通知，可以在10月底前做手術，料是為了趕在羅冠中離職前完成手術。



醫院已經安排「小鐵漢Kansas」在下周一做第三階段的單心室循環手術，「打終極大佬」。（小鐵漢爸爸的帖文）

小鐵漢父親Jayco在8月中表示，4歲的兒子本來在今年底或明年初會接受第三階段的單心室循環手術，正排期做心導管檢查及增磅。而這手術是整個療程的最後一步，及後不需再做大型手術，原定這手術由羅冠中醫生負責。小鐵漢在8月底接受心導管檢查，後確定現時身體狀況適合「打大佬」，是接受第三階段單心室循環手術的最好時機。

小鐵漢爸爸今天在社交平台facebook群組表示，今次是「終極大佬」，因為手術需要將整個內部循環系統大改動，身體有機會排斥新建的循環系統。 （帖文截圖）

小鐵漢爸爸今天在社交平台facebook群組表示，醫生確定下周一（27日）可以為小鐵漢做手術，明天小鐵漢便需入院備戰，Jayco形容今次是「終極大佬」，因為手術需要將整個內部循環系統大改動，身體有機會排斥新建的循環系統，因此關鍵時刻並非手術過程，而是術後48小時，「如果出現排斥的話…就需要立即再動刀拆返哂入面所有嘢還原，之後再等換心救命」。

不過他稱一家三口都對今次手術充滿信心，因為兒子狀態極佳，「加上有多年嘅戰友羅醫生操刀，再加埋各位嘅祝福能量，今次真係Sure Win呀！！」

小鐵漢在8月底接受心導管檢查。（小鐵漢媽媽facebook圖片）

羅冠中一直負責為嚴重心臟病病人做複雜手術，除了小鐵漢外，亦有其他病人及家屬擔心羅冠中離任後，是否有人具能力處理到複雜手術。不過，Jayco在帖文中表示，他認識的心臟病病友中，不少人陸續接到醫院電話，稱能夠安排在10月底前做手術，例如有一名病友排期兩年，等待羅冠中為他做手術，惟一直未等到手術日期，但近來突然接到來電指一周後便可做手術，Jayco感謝醫院為一眾受影響病人作出緊急安排。

羅冠中將於10月離職，據了解，院方仍然未聘請到合適人選去接任，記者正向兒童醫院查詢事件。