兒童醫院顧問醫生羅冠中已辭職　心胸外科缺人才恐影響複雜手術

《香港01》接獲消息，兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中計劃移民，已經辭職，今年10月便會離開醫院管理局。該部門只有兩位顧問醫生，羅冠中是其中之一，亦是部門的負責人，團隊的其他醫生因缺乏做複雜手術的經驗，羅冠中一旦離職，恐會影響病人的治療。記者曾致電羅冠中查詢，他沒有否認離職的消息，但對其餘提問則著記者聯絡醫院發言人。

兒童醫院回覆稱，如有個別職員離職，院方會積極進行招聘以盡快填補空缺，確保服務運作不受影響。截至去年底，全港只有12名心胸外科的顧問醫生。有心胸外科醫生表示，這個專科「行頭」窄，「走一個人都會有影響」。



本港僅有12名心胸外科顧問醫生

根據立法會特別財委會文件，截至2020年12月31日，全港只有47名心胸外科醫生，當中僅12人屬於「顧問醫生」級別，亦即在該專科職級最高的醫生。

兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中（圖左）計劃移民已辭職。（歐嘉樂攝）

《香港01》接獲消息指，兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中計劃移民，已經辭職，今年10月便會離開醫院管理局，而該部門的其他醫生年資較淺，缺乏做複雜手術的經驗，例如為患有複雜先天性心臟病初生嬰兒進行的心臟手術Norwood、動脈轉位手術（Arterial Switch Operation）等。雖然團隊中有一名兼職的顧問醫生，但該名醫生只升任顧問醫生職位一年，亦因屬兼職性質，只會花一半工時於兒童醫院，羅冠中一旦離職，恐會影響患有嚴重心臟病的病人接受治療。

記者曾致電羅冠中查詢，他沒有否認自己離職的消息，對於日後他的職位會由何人接任、他有無協助尋找接任人、資深醫生不足會否影響病人服務等問題，他僅稱「你問返醫院得㗎喇，我無comment（評論）。」

記者向其他醫院的心胸外科醫生查詢，一名不願具名受訪的醫生坦言，這個專科「行頭」窄，「走一個人都會有影響」，而且兒童醫院的病人均是未成年，只有瑪麗醫院的醫生有接受與兒童心臟外科相關的培訓，其他醫院的心胸外科醫生也「愛莫能助」。他稱，雖然瑪麗醫院有醫生能夠處理到複雜手術，但能否調配到兒童醫院就屬未知之數，即使能調配人手，或只能協助做複雜手術，「做唔返100%工作量」，也未必處理到其他行政工作。

另有心胸外科醫生指出，雖然短期內瑪麗醫院有人手協助兒童醫院，但醫管局長遠亦需研究如何培訓人手，並呼籲年輕醫生考慮加入心胸外科。

兒童醫院專門收治本港複雜的兒科病例。（香港兒童醫院提供）

兒童醫院：盡快填補空缺確保不影響服務

兒童醫院發言人則回覆稱，瑪麗醫院兒童心胸外科服務於2020年12 月完成調遷至兒童醫院，有關團隊共有四名心胸肺外科專科醫生，分別是兩名顧問醫生及兩名副顧問醫生，他們均能獨立處理相關手術。對於其中一名顧問醫生是否兼職醫生，院方稱無補充。

發言人又指，由於查詢涉及個別職員的個人資料，院方不會透露詳情。院方一向重視各專科的服務需求及人手供應等情況，並作出適切規劃及培訓安排，以確保服務質素、病人安全及運作暢順。如有個別職員離職，院方會採取各種應對措施，包括積極進行招聘以盡快填補空缺，確保服務運作不受影響。