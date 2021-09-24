無業漢不滿樓上單位發出噪音　半夜在對方門外縱火　判囚4年4月

居於天水圍天慈邨的無業漢，不滿樓上發出噪音，多番投訴不果。兩年前凌晨帶備火水和報紙，到樓上單位緃火。火勢迅即自行熄滅，但單位的鐵閘和木門被燒至燻黑。無業漢承認1項罔顧生命是否受到危害而縱火罪，今(24日)被判監4年4個月。



被告鄭國專，32歲。庭上透露，被告共有3項案底，均與本案控罪不相類。

法官今判刑時指，被告於夜欄人靜時縱火，當時不少人已入睡。而被告在點火後，再10多次向單位的鐵閘和木門淋潑火水，猶幸事件未有造成人命傷亡。考慮以上因素後，法官決定判處被告入獄4年4個月。

指事主家有噪音及冷氣機滴水

案情指，被告和家人居於天慈邨慈屏樓某單位，事主一家居於被告單位的樓上。被告自2013年起，多番向管理處投訴事主的單位發出噪音及冷氣機滴水。惟事主一家甚少發出噪音，亦沒有冷氣機滴水問題，因此沒有理會該些投訴。

曾向事主家扔雞蛋

被告於2019年4月21日，從自己單位的窗向事主的單位扔雞蛋，扔入事主夫婦的房間。此外，於同年6月22日，一把掛在事主住所鐵閘的雨傘被焚燒，事主一家遂在單位外安裝閉路電視。

凌晨1時在事主家外點火

於同年7日1日凌晨1時許，被告到事主單位外。他戴上勞工手套，把火水淋在報紙上，再把報紙塞在鐵閘和木門之間，用打火機點燃報紙。他又向鐵閘和木門淋潑火水14下，然後離開。

火勢迅即自行滅

火勢迅即自行熄滅，同時同層的鄰居嗅到濃烈火水味，先告知大廈保安，然後拍事主一家的門，告知有人在該單位淋火水，原本在單位入睡的女住所才得知事件。警員接報到場，發現事主單位的鐵閘和木門被燻黑。

被告被捕後，在錄影會面中稱因事主單位發出噪音，他向不同部門投訴，但情況未有改善，他希望該單位停止滋擾才犯案。

案件編號：HCCC127/2020