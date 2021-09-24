11號幹線勘查研究顧問合約批予奧雅納　將研工程時間及落成優次

11號幹線計劃連接屯門藍地至青衣，將會建造兩條隧道及一條跨海大橋，預計勘查研究費用約需3.19億元。路政署今日宣布，與奧雅網工程顧問簽署顧問合約，進行11號幹線（元朗至北大嶼山段）勘查研究，而研究工作將於下周一（27日）展開。

路政署發言人表示，顧問要在研究中考慮整體交通效益、工程所需時間、規劃11號幹線不同路段的落成優次等。



11號幹線能由藍地直接出大嶼山，並經連接路到市區。(香港01製圖)

預計勘查研究需3.19億

是次批出的合約，包括為11號幹線的工程檢討以往研究的結果、審議走線及設計方案、評估工程對環境、交通、文物、土地和其他有關方面的影響、進行初步設計、監管工地勘測工程等。早次路政署交予立法會的文件指出，預計勘查研究需3.19億元，期望2036年或以前分階段開通。

路政署發言人表示，研究涵蓋範圍廣闊，需要考慮整體交通效益、工程所需的時間、可調用資源等因素，規劃11號幹線不同路段的落成優次，以及訂定推展模式及合約安排，並會引入科技和創新技術，令項目盡早落成通車。

路政署今日（24日）與奧雅納工程顧問簽署十一號幹線（元朗至北大嶼山段）勘查研究合約。（政府新聞處提供）

工程涉及4.2公里長的藍地隧道、1.7公里的大欖涌隧道、1.4公里的跨海青龍大橋及2.9公里的掃管笏連接路。政府預計11號幹線2036年落成後，將有助於早上繁忙時段，將新界西北到市區的行車時間縮短約10分鐘。