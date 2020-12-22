屯門繞道、11號幹線走線曝光　消息︰兩幹道藍地起步2036年前通車

屯門赤鱲角隧道公路將於27日早上8時啟用，原來接駁新公路，2007年已計劃興建的「屯門西繞道」，走線遲遲未定。消息指，路政署近期初步擬定繞道新走線，決定改道繞經屯門東，興建一條8公里長的隧道，接駁屯赤隧道公路連接路至藍地東交匯處，預計2036年或以前完成，當局將於2021/22年度爭取聘請工程顧問進行勘測研究及初步設計。 至於11號幹線研究多年，其建議走線方案同時曝光。據了解，當局建議以隧道由藍地連接掃管笏、大欖涌，並建新跨海大橋「青龍大橋」連接青龍頭至大嶼山東北部一帶，再接駁青衣至大嶼山連接路，直出市區。當局預計新幹道建成後，由屯門、藍地及元朗等新界西北地區前往市區的行車時間，可減少約10分鐘。當局將就方案於明年首季諮詢立法會及區議會等，項目亦計劃不遲於2036年通車。 新界西立法會議員田北辰指，政府預計研究費用約數億元，認為11號幹線落成，新界西北交通「全部天都光曬」，但他認為11號幹線必須配合，建橋接駁大嶼山和昂船洲大橋，否則勢令大嶼山出現交通樽頸。

屯門公路現時經常塞車，11號幹線將建掃管笏連接路及大欖涌隧道將會在掃管笏至青龍頭之間提供屯門公路的平行路線。(資料圖片)

消息指，擬建的11號幹線將由屯門藍地起步，途經掃管笏、大欖涌、大嶼山東北部至青衣的主要幹道，項目規模龐大，將包括興建藍地隧道、大欖涌隧道、青龍大橋及掃管笏連接路，以應付洪水橋/厦村新發展區，以及元朗南發展等。

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11號幹線料紓緩屯門公路塞車問題

據悉，政府近日就屯門繞道、11號幹線走線「摸底」。擬建屬11幹線一部分的青龍大橋，將會接駁屬另一工程項目的「青衣至大嶼山連接路」，讓新界西北的車輛能無需經過汀九橋就能往返九龍，亦能為包括屯門公路等新界西北主要道路，提供多個出入口，在發生重大緊急事故狀況時，疏導來往新界西北及市區的交通。

消息表示，政府亦預計11號幹線2036年落成後，將有助於早上繁忙時段，將新界西北到市區的行車時間縮短約10分鐘，估計屯門公路(小欖段)、屯門公路(深井段)、大欖隧道、汀九橋及青嶼幹線的交通情況，屆時都可獲改善。

原來擬建的屯門西繞道直接連接港深西部通道，並有連接青田路的分支隧道。(路政署圖片)

屯門西繞道改行屯門東 項目改名「屯門繞道」

取代屯門西繞道的「屯門繞道」據悉亦會於藍地設出入口，由屯赤隧道連接路，途經屯門南部及大欖郊野公園，連接藍地東交匯處，以接駁元朗公路及港深西部公路。消息指，擬建的「屯門繞道」全長8公里，為雙線雙程分隔道路，除接駁藍地東交匯處一段為高架道路外，其餘全程均為行車隧道。繞道建成後，由藍地前往屯赤隧道，預計6分鐘可到，較原來規劃的屯門西繞道快約2分鐘。

屯赤隧道將於下周日通車，多名區議員曾關注屯門皇珠路會出現塞車情況。消息指，屯門繞道落成後，新界西北的車輛可由元朗公路經屯門繞道，無需經屯門公路(市中心段)、皇珠路及其他屯門區內道路，就可直接進入屯赤隧道，令相關路段的行車量比率於2036年，仍處於飽和以下水平。

由於屯門繞道落成時間，較原先「屯門西繞道」計劃大幅推遲。據悉，政府有意為龍富路、皇珠路及海榮路，另行安排道路擴闊工程，但預計相關工程，要到2031年或以前完成。

政府現於新界西北有多個發展計劃，除洪水橋/厦村新發展區及元朗南發展外，政府早前亦曾表示，有意發展藍地一帶棕地，屯門中和錦田南亦正發展公營房屋，各提供8000伙，未來新界西北交通需求會一直上升。

新基建改善新界西北接駁 田北辰形容交通狀況「變天」

田北辰認為，兩條幹道的走線設計合理，在2036年後，新界西北就可有3條免費幹道，包括屯門公路、11號幹線，及屆時政府取回的大欖隧道，連同3條重鐵，即西鐵線、北環線和明日大嶼預計興建的跨海線，預計「2036年後新界西北變天」。

11號幹線規劃，雖提及當局有意興建青衣至大嶼山連接路的跨海大橋，惟項目卻屬另一工程。田北辰指出，政府擬建的新橋會接駁大嶼山與昂船洲大橋，並於青衣設出口，認為11號幹線研究，必須綑綁該段新橋的走線研究，否則日後在青馬大橋會有交通樽頸；若當局的規劃建議並不包括相關研究，他必在立法會投下反對票。

就屯門西繞道，田指出，當年設計時因當局未掌握11號幹線起點，故把屯門西繞道「無厘頭駁到好北面」，最終改為「屯門繞道」連接藍地的方案，起點位於屯門和元朗中間，是「最當然位置」。他又批評，屯門西繞道研究多時，質疑政府過去是浪費資源和時間，但本地基建值得再使用數億元研究。