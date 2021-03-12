11號幹線申3.19億勘查研究　建路大嶼山直通昂船洲大橋

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-12 21:17

政府預計在2036年之前建成11號幹線，方便來往新界西北及市區，若屯門公路或大欖隧道發生緊急事故時，可以有另一出入口。政府向立法會交通事務委員會遞交文件，指預計需要3.19億元作11號幹線的勘查研究。 是次文件中，11號幹線的走線大致與早前計劃相若，只是在初步走線平面圖上，本屬另一項目的青衣至大嶼山連接路有更清楚的規劃，可見連接路會直接駁到昂船洲大橋，亦會有通往青衣的支路。

11號幹線能由藍地直接出大嶼山，並經連接路到市區。(香港01製圖)

需建2條隧道 研增青衣至大嶼山新路

工程涉及4.2公里長的藍地隧道、1.7公里的大欖涌隧道、1.4公里的跨海青龍大橋及2.9公里的掃管笏連接路。至於本來屬於另一項目的青衣至大嶼山連接路，文件指路政署會同時啟動開展青衣至大嶼山連接路的工程技術研究，期望能同樣在2036年前關通整組主要幹道。

最新的走線圖可見，青衣大嶼山連接路直駁昂船洲大橋，亦有支路到青衣。(立法會文件)

料屯門公路繁忙時間更擠塞

文件指出，預計屯門公路(小欖段和深井段)在2036年早上繁忙時間的擠塞情況轉趨嚴重，行車量/容車量比率，將會達到1.2，故11號幹線可提供一條替代路線連接新界西北至市區，可以將相關比率下跌回0.7至1.1，令道路較為暢通。

獅子山隧道的交通管制及監察系統已使用12年。（資料圖片）

申1.39億更換獅子山隧道監察系統

另外，運作多年的獅子山隧道，其交通管制及監察系統已使用12年，運輸署建議更換系統的中央控制系統、交通管制系統和交通監察系統。運輸署指，新系統能更有效執行更多預設交管理方案，新的可變信息顯示屏和行車線管制燈號亦會更高更清晰，隧道亦會增設更多新數碼攝機，有更清晰影像，全面覆蓋隧道範圍。

新系統預計需要1.39億元，期望在今年第二季獲得財委會批准撥款，2025年11月能夠測試、試行運作和轉換系統。運輸署指，為不影響隧道的運作，所有安裝工程都會在非繁忙時間進行。