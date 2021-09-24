上呼吸道感染｜兩周101宗學校爆發　611人中招急增十倍

開學近大半個月，越來越多學校爆發上呼吸道感染。衞生防護中心今日（24日）表示，最近兩周錄得逾100宗爆發波及超過600人，中招人數較前兩周急增十倍，八成個案集中在幼稚園或幼兒中心，其次為小學。防護中心提醒，學童一旦發燒要即時求醫不應回校。



協恩中學附屬幼稚園傳有家長確診，學校停課兩日。(學校網頁)

八成發生在幼稚園

衞生防護中心最近兩周（9月10日至9月23日）錄得101宗爆發，涉及611人，較早前的兩周（8月27日至9月9日）只錄得10宗涉及52人，染病人數大增十倍。最新兩周爆發個案大部份集中在幼稚園或幼兒中心（76%），其次為小學（18%），以及六宗發生於特殊幼兒中心（6%）。

衞生防護中心提醒市民，幼童、長者和長期病患者較易感染呼吸道傳染病及出現併發症，由於學校是群體聚集的地方，傳染病較易透過人與人的日常接觸而傳播，中心今日向學校和醫生發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。

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防護中心：學童一發燒就勿回校

為預防呼吸道感染爆發，包括新冠病毒，防護中心表示學童如發燒不論有無呼吸道病徵，都不應回校並應立即佩戴口罩和盡早求醫，學校應每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童；學校職員每日上班前也應量度體溫，當局早前已採取最嚴謹的預防措施，一旦確立學校校內爆發上呼吸道感染或其他呼吸系統感染個案，會要求相關學校或有關級別即時停課五天，並會安排其納入強制檢測公告。